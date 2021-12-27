Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам эксперта, важна именно непрерывность свечения. Мигающие огни считаются особенно вредными.
Врач-офтальмолог предупредила о вреде мигающих новогодних гирлянд
Премьеру постановки может посетить президент театра Татьяна Доронина.
Первый за много лет: МХАТ им. Горького 25 января представит спектакль "Васса Железнова"   
В МВД уточнили, что речь идет о гражданах, совершивших незначительные нарушения на территории РФ.
Запрет на въезд в Россию снят со 120 тыс. граждан Таджикистана
В ЦБ пояснили, что регулятор будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
Глава Банка России Набиуллина сообщила, что ЦБ не планирует собирать данные о переводах физических лиц
Союз машиностроителей объединяет крупнейшие высокотехнологичные промышленные предприятия Самарской области и всей страны.
«Эффективное взаимодействие»: Дмитрий Азаров принял участие в заседании Союзмаша России
С неполадками столкнулись жители России, а также Украины, Польши, Нидерландов и других стран.
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Дмитрий Азаров, подводя итоги прошедшего года, поздравил жителей региона с тем, что теперь уже два города губернии носят почетный статус "Город трудовой доблести".
Дмитрий Азаров: "Стела "Город трудовой доблести" обязательно появится в Сызрани"
Более 100 человек принимают участие в поисках вертолета.
Экипаж вертолета, который совершил аварийную посадку в лесах Удмуртии, периодически выходит на связь
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.23
0.04
EUR 82.94
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров: "Стела "Город трудовой доблести" обязательно появится в Сызрани"

27 декабря 2021 21:39
179
Дмитрий Азаров, подводя итоги прошедшего года, поздравил жителей региона с тем, что теперь уже два города губернии носят почетный статус "Город трудовой доблести".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подводя итоги прошедшего года, поздравил жителей региона с тем, что теперь уже два города губернии носят почетный статус "Город трудовой доблести". И пообещал жителям Сызрани, что это высокое звание, как и в Самаре, будет увековечено в установке стелы.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что 2021-й стал особенным для Сызрани. В этом году город удостоен высокого и почетного звания "Город трудовой доблести":

"Я поздравляю ещё раз жителей Сызрани. И обязательно стела "Город трудовой доблести" появится в Сызрани. И вместе мы порадуемся этому событию, вместе дадим себе слово, что традиции поколения войны наших славных предков мы будем приумножать каждый день".

Дмитрий Азаров напомнил, что теперь такое звание присвоено сразу двум городам губернии. Самара в 2021-м отметила юбилей в качестве "Запасной столицы". Этому памятному событию было посвящено много мероприятий. 10 декабря торжественно открыта стела "Город трудовой доблести". Она расположилась на Аллее трудовой славы, где когда-то ковалась победа в Великой Отечественной войне. Губернатор особо отметил поддержку инициативы о присвоении статуса со стороны главы государства Владимира Путина:

"Ещё раз хочу поблагодарить Президента, который поддержал инициативу жителей региона. И столица получила этот заслуженный статус "Город трудовой доблести".

Дмитрий Азаров заявил, что место и время открытия оказались не случайны. Расположение новой знаменательной стелы выбрали сами самарцы. А именно 10 декабря 1941 года состоялся первый испытательный полет легендарного штурмовика Ил-2. Он был самым массовым по выпуску во время ВОВ. И этот монумент стал особой благодарностью людям, которые каждый день приближали День Победы:

"С глубокой благодарностью к поколениям фронтовиков, тружеников тыла, сегодня мы увековечиваем важные трагические и славные страницы истории Самарской области по всей территории региона. Мы вспоминаем порой забытые имена. Конечно, наша обязанность - сохранить и приумножить славу, которая была создана предыдущими поколениями".

Отметим, что по предложению губернатора Дмитрия Азарова депутаты Самарской губернской думы на законодательном уровне утвердили новую памятную дату – 10 декабря – День выпуска первого самолёта Ил-2 в Куйбышеве, передает sova.info.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 декабря 2021  13:57
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
337
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
27 декабря 2021  12:56
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
321
Благодаря системной работе Дмитрия Азарова совместно с научным сообществом НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны
25 декабря 2021  16:09
«Очень содержательно»: Владимир Путин дал оценку предложениям Дмитрия Азарова по совершенствованию работы НОЦ
1137
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 декабря 2021  13:26
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
921
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
25 декабря 2021  12:45
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
2221
Весь список