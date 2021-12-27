Дмитрий Азаров: "Стела "Город трудовой доблести" обязательно появится в Сызрани"

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подводя итоги прошедшего года, поздравил жителей региона с тем, что теперь уже два города губернии носят почетный статус "Город трудовой доблести". И пообещал жителям Сызрани, что это высокое звание, как и в Самаре, будет увековечено в установке стелы.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что 2021-й стал особенным для Сызрани. В этом году город удостоен высокого и почетного звания "Город трудовой доблести":

"Я поздравляю ещё раз жителей Сызрани. И обязательно стела "Город трудовой доблести" появится в Сызрани. И вместе мы порадуемся этому событию, вместе дадим себе слово, что традиции поколения войны наших славных предков мы будем приумножать каждый день".

Дмитрий Азаров напомнил, что теперь такое звание присвоено сразу двум городам губернии. Самара в 2021-м отметила юбилей в качестве "Запасной столицы". Этому памятному событию было посвящено много мероприятий. 10 декабря торжественно открыта стела "Город трудовой доблести". Она расположилась на Аллее трудовой славы, где когда-то ковалась победа в Великой Отечественной войне. Губернатор особо отметил поддержку инициативы о присвоении статуса со стороны главы государства Владимира Путина:

"Ещё раз хочу поблагодарить Президента, который поддержал инициативу жителей региона. И столица получила этот заслуженный статус "Город трудовой доблести".

Дмитрий Азаров заявил, что место и время открытия оказались не случайны. Расположение новой знаменательной стелы выбрали сами самарцы. А именно 10 декабря 1941 года состоялся первый испытательный полет легендарного штурмовика Ил-2. Он был самым массовым по выпуску во время ВОВ. И этот монумент стал особой благодарностью людям, которые каждый день приближали День Победы:

"С глубокой благодарностью к поколениям фронтовиков, тружеников тыла, сегодня мы увековечиваем важные трагические и славные страницы истории Самарской области по всей территории региона. Мы вспоминаем порой забытые имена. Конечно, наша обязанность - сохранить и приумножить славу, которая была создана предыдущими поколениями".

Отметим, что по предложению губернатора Дмитрия Азарова депутаты Самарской губернской думы на законодательном уровне утвердили новую памятную дату – 10 декабря – День выпуска первого самолёта Ил-2 в Куйбышеве, передает sova.info.