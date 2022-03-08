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Дмитрий Азаров поздравил жительниц Самарской области с 8 марта

8 марта 2022 10:09
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Дмитрий Азаров поздравил жительниц Самарской области с 8 марта

Дорогие наши, любимые, самые лучшие!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник, олицетворяющий самые светлые, добрые, созидательные начала жизни, хранительницей которых во все времена была женщина, по давно сложившейся традиции отмечается в нашей стране и Самарской области широко и всенародно.

В эти мартовские дни мы с особым чувством благодарим наших мам, жен, дочерей за их душевное тепло и заботу, чествуем коллег, дарим цветы и праздничное настроение всем, кто нам близок и дорог.

Мы искренне гордимся достижениями представительниц прекрасного пола в профессиональной и общественной деятельности, восхищаемся их терпением, тактом и чуткостью, умением хранить мир в семье и уют домашнего очага.

Среди вас работники здравоохранения и образования, промышленности и сельского хозяйства, искусства и культуры. Работая на самых ответственных участках, вы неизменно проявляете высочайший профессионализм, ответственность, настойчивость в достижении поставленных целей. Особенно ярко эти качества проявляются в условиях пандемии, когда ваша вовлеченность в процесс позитивных преобразований, происходящих в нашей губернии, особенно важна.

Хочу искренне поблагодарить вас, дорогие землячки, за вклад в решение задач, поставленных перед Самарской областью Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в реализацию региональной стратегии лидерства, за понимание и поддержку, которую Вы оказываете нам, мужчинам, в самых трудных жизненных ситуациях.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого лучшего! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена любовью, красотой и гармонией!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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