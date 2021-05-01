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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Праздником Весны и Труда

1 мая 2021 11:45
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Праздником Весны и Труда!

Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай – светлый, жизнеутверждающий праздник, олицетворяющий обновление природы и сплоченность людей, объединенных общим стремлением к миру, счастью, благополучию, созидательному труду на благо нашей Родины – великой России.

Традиция празднования Первомая – это дань глубочайшего уважения к выдающимся достижениям поколений наших земляков, ветеранов, благодаря которым Самара удостоена почетного звания «Город трудовой доблести», и наших современников – врачей, учителей, ученых, рабочих, инженеров, работников социальной сферы, – всех, кто своими руками создает будущее родного края.

Реализуя национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы работаем в одной связке с предприятиями и профсоюзными организациями региона. Это способствует выработке эффективных мер поддержки трудовых коллективов, улучшению условий и охраны труда, обеспечению защиты прав и социальных гарантий трудящихся.

Важным направлением нашей совместной работы является обеспечение занятости населения, подготовка профессиональных кадров для реального сектора экономики.

Уверен, что вместе мы достойно ответим на все вызовы современности, решим задачи, поставленные Главой государства по достижению национальных целей развития, и воплотим в жизнь разработанную с учетом пожеланий и предложений жителей губернии Стратегию лидерства Самарской области.

Дорогие земляки! Искренне благодарю каждого из вас за вклад в развитие региона, за трудолюбие, талант, профессионализм, готовность все свои силы отдавать на благо Родины. Поклон нашим ветеранам, чья сила духа, самоотверженность и величайшая ответственность за будущее нашей страны служат для нас надежным нравственным ориентиром в современном мире.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, добра и благополучия

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Фото: Департамент информационной политики

Теги: 1 мая В центре внимания Дмитрий Азаров майские праздники

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