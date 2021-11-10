Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником

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Сегодня, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Традиционно в этот день прошла церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей. В ней приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников, представители органов законодательной и судебной власти, руководители силовых ведомств, ветераны МВД, представители Общественного совета при региональном главке МВД.

«Это день, когда мы еще раз вспоминаем бойцов, погибших в военное и в мирное время, защищая честь и достоинство граждан, защищая право на главенство российских законов, защищая порядок и, конечно, защищая нашу Родину», - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к стражам порядка.

Сегодня же состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ и награждению тех, кто добился высоких результатов в обеспечении правопорядка и безопасности жителей региона.

Поздравляя сотрудников ведомства, Глава региона подчеркнул: «Вы каждый день, рискуя здоровьем, а зачастую и жизнью, несете службу – службу ответственную, на благо нашего Отечества, на благо граждан страны, проживающих на территории нашей области».

Губернатор отметил, что Главное Управление органов внутренних дел по Самарской области имеет достижения, свои славные страницы истории.

«Но не менее важно, что сейчас, благодаря вашей самоотверженной службе, пишутся и новые славные страницы, - акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Значительные успехи Управления неоднократно отмечались и в предыдущий период, и в текущем году».

Ярким свидетельством тому являются цифры статистики по раскрытым и предотвращенным преступлениям. Но еще важнее благодарность людей, жителей региона.

«Хочу еще раз присоединиться к тем добрым словам, пожеланиям, которые высказывают люди, которым вы пришли на помощь, которых защитили, которым помогли восстановить справедливость закона», - от лица всех жителей Самарской области поблагодарил стражей порядка Дмитрий Азаров.

Особое внимание Губернатор обратил на тот вклад, который сотрудники Главного Управления органов внутренних дел вносят в дело защиты населения Самарской области от распространения коронавирусной инфекции.

«За эти 1,5 года мы выработали подход, и ему четко следуют все сотрудники. Цель - не наказать, оштрафовать человека за нарушение каких-то норм и правил, масочного режима, других требований санитарных служб, а предупредить, объяснить, убедить», - отметил Глава региона.

Именно такую разъяснительную работу проводят сотрудники полиции с представителями старшего поколения, призывая их позаботиться о своем здоровье, соблюдать правила, рекомендованные врачами, соблюдать самоизоляцию, вакцинироваться.

При этом большая часть сотрудников полиции уже привиты от коронавирусной инфекции, благодаря чему в коллективе небольшое количество заболевших. За ответственное отношение как к своему личному, так и к общественному здоровью Губернатор поблагодарил сотрудников и руководство ведомства.

«Хочу пожелать вам новых успехов в вашем очень непростом служении, но очень важном для нашего государства, для нашего общества. Уверен, что совместными усилиями мы победим и этого незримого врага, который сегодня наносит наибольший урон нашему государству. Благодаря совместной слаженной работе различных служб и ведомств, которая организована на территории региона, преодолеем и это», - выразил уверенность Дмитрий Азаров и вручил заслуженные награды.

За заслуги в профессионально-служебной деятельности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка на территории Самарской области и задержанию преступников, помощи при изъятии из незаконного оборота 160 килограммов наркотиков были награждены автомобилями «Лада Гранта» старший инспектор ДПС Отдела по Ставропольскому району, старший лейтенант полиции Олег Семенов и инспектор ДПС Отдела по Ставропольскому району старший лейтенант полиции Денис Свиридов.

Также отличившиеся сотрудники были отмечены медалями «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка», Почетной грамотой Губернатора Самарской области и Благодарностью Губернатора Самарской области.

К сотрудникам Главного Управления органов внутренних дел обратился Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

«Хочу поздравить с профессиональным праздником и вас, и ваши семьи, которые обеспечивают вам надежный тыл, ведь у вас особая работа – защищать закон и порядок. Вы с честью справляетесь со своими обязанностями, работая в органах внутренних дел – постовыми, инспекторами, участковыми... Вы всегда придете на помощь, защитите людей и правопорядок. Очень важно также, что вы уделяете большое внимание участию гражданского общества в правоохранительной деятельности», - заметил Председатель Самарской Губдумы.

Геннадий Котельников привел слова Президента России Владимира Путина, который подчеркивал, что «от работы органов внутренних дел в значительной степени зависит отношение людей к власти». «И это накладывает на вас и всех сотрудников органов внутренних дел высокую ответственность. Ведь конечный результат всей проводимой вами работы – это рост доверия общества к органам внутренних дел», - добавил он.

От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова сотрудников Главного Управления органов внутренних дел по Самарской области поздравил Главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин.

«Профессия сотрудника органа внутренних дел требует мужества и постоянной готовности прийти людям на помощь. Сегодня мы видим, как вы четко и решительно действуете в непростых неординарных условиях, связанных с угрозой эпидемии коронавируса, обеспечиваете общественный порядок, вносите свой вклад в реализацию важнейших неотложных мер, призванных защищать жизнь и безопасность наших граждан. Ни на секунду не прерывается ваша повседневная работа, направленная на решительную борьбу с экстремизмом, наркоторговлей, организованной преступностью и коррупцией. Наращивается противодействие таким новым угрозам как киберпреступность. Многое сделано для повышения безопасности дорожного движения, для пресечения нарушений миграционного законодательства. Прошу вас и впредь действовать решительно и принципиально в интересах наших граждан и всей страны, добиваться поставленных задач. Еще более активно и содержательно заниматься профилактикой правонарушений, особенно в молодежной и подростковой среде», - отметил Юрий Рожин.

Поздравление от Главы МВД России генерала полиции Владимира Колокольцева зачитал начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников.

«К людям, избравшим путь служения интересам общества и государства, всегда предъявлялись особые требования - ставить превыше всего верность долгу и присяге. Славная история российской полиции написана многими поколениями солдат правопорядка, которые неизменно следовали этому нравственному принципу. Тысячи погибли на боевом посту во имя спасения других. И сегодня наша профессия требует полной самоотдачи, мужества и силы духа», - говорится в поздравлении главы МВД России.

Поздравляя коллег и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел, руководитель ведомства назвал направления деятельности, по которым необходимо наращивать усилия. «В первую очередь - по раскрытию киберпреступлений, пресечению незаконного оборота наркотиков, нелегальной миграции. Повышать эффективность принимаемых мер по поддержанию правопорядка на улицах, снижению аварийности на дорогах», - подчеркнул министр.

Слова искренней признательности министр выразил ветеранам, которые являются наставниками для молодых полицейских, оказывают содействие в обеспечении безопасности граждан и защите их прав.

От себя лично Александр Винников добавил, что каждый из сотрудников добросовестно относится к выполнению своих служебных обязанностей и всегда помнит, что он трудится для жителей Самарской области.

Также начальник ГУ МВД России по Самарской области выразил благодарность Губернатору Дмитрию Азарову за поддержку, которую Правительство региона оказывает в реализации мер, направленных на профилактику правонарушений. Кроме того, за счет средств областного бюджета организовано ежегодное финансирование мероприятий по материально-техническому обеспечению органов внутренних дел, поддержке граждан и общественных объединений, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка, содержанию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», системы фото-видеофиксации нарушений дорожного движения и других мер профилактической направленности.

Вся необходимая помощь и поддержка в целях обеспечения правопорядка на территории Самарской области будет оказываться и впредь. В частности, в текущем году приняты меры для заключения Соглашения между МВД России и Правительством Самарской области о предоставлении субсидии на софинансирование материально-технического обеспечения полиции на период с 2022 по 2024 годы: закупку автотранспорта и необходимой техники.

Фото: правительство СО