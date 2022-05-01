Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда

Я нашел ошибку
Главные новости:
3, 7 и 10 мая текущего года в режиме полного рабочего дня.
Режим работы региональных подразделений РЭО ГИБДД в период выходных и праздничных дней   
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
Губернатор подчеркнул: то, что крупнейшая шоколадная фабрика была построена именно в Куйбышеве, - заслуга Елены Васильевны.
Никто не забыт, ничто не забыто: в Самаре открыли памятник Елене Шпаковой
Врач рассказала об опасности пониженного давления
Врач рассказала об опасности пониженного давления
В Ставропольском районе столкнулось несколько машин
В Ставропольском районе столкнулось несколько машин
из Самарской области в Узбекистан пытались вывезти четырех бурых медвежат
Из Самарской области в Узбекистан пытались вывезти четырех бурых медвежат
В Самаре в праздничные дни работают волонтеры, которые помогают голосовать за благоустройство общественных территорий
В Самаре в праздничные дни работают волонтеры, которые помогают голосовать за благоустройство общественных территорий
Дачников Самарской области могут оштрафовать
Дачников Самарской области могут оштрафовать
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-1.28
EUR 74.56
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре отпразднуют Первомай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда

1 мая 2022 11:45
216
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда

Дорогие земляки!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с Праздником Весны и Труда!

Этот вечно молодой, жизнеутверждающий праздник, который по давно сложившейся традиции мы называем Первомаем, символизирует единство и солидарность трудящихся, незыблемость их прав и свобод, ценность созидательного труда на благо нашей Родины.

Самарскую область по праву называют опорным регионом России. Мы умеем решать задачи государственного масштаба, работать эффективно, качественно, по-самарски. В истории нашей губернии, написанной поколениями выдающихся тружеников, немало ярких страниц, которыми могут гордиться и современники, и потомки. За вклад в Великую Победу сразу два наших городских округа — Самара и Сызрань — удостоены почетного звания «Город трудовой доблести».

И сегодня, когда главной угрозой для нашего общества остаются вызовы, связанные с трансформациями в глобальной экономике и санкционным давлением со стороны недружественных стран, нам крайне важно консолидировать усилия для достижения национальных целей развития страны, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Региональное Правительство в тесном взаимодействии с предприятиями и профсоюзами региона и дальше будет активно поддерживать трудовые коллективы, способствовать улучшению условий труда, обеспечению социальной защиты трудящихся.

Дорогие земляки! Всех нас объединяет любовь к родному краю, стремление сделать его еще более развитым, комфортным для работы и жизни. Я благодарю каждого из вас за добросовестный труд на благо нашего региона. Уверен, что объединив усилия, мы обязательно добьемся задуманного.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
29 апреля 2022, 13:04
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
В числе прочих были рассмотрены обращения жителей губернии по вопросам поддержки социально-ориентированных организаций и регионального бизнеса. Общество
526
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
29 апреля 2022, 10:49
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
Глава региона заявил, что настоящее время требует постоянно «держать руку на пульсе» трудовых коллективов. Экономика
536
Между городами и районами Самарской и Нижегородской областей подписаны соглашения о взаимовыгодном партнерстве
28 апреля 2022, 11:02
Между городами и районами Самарской и Нижегородской областей подписаны соглашения о взаимовыгодном партнерстве
С целью формирования комплексного плана реализации задач подписанных соглашений, представители регионов провели серию рабочих совещаний по каждому... Экономика
763
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
1 мая 2022  14:52
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
88
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2022  11:45
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
213
В Самаре отпразднуют Первомай
1 мая 2022  10:51
В Самаре отпразднуют Первомай
222
С 1 мая в России произойдет ряд изменений в законах и нормативных актах.
1 мая 2022  10:24
С 1 мая в России произойдет ряд изменений в законах и нормативных актах
326
На склон площади Славы пришло более 3000 человек.
29 апреля 2022  18:55
Дмитрий Азаров вместе с земляками поддержал российских военнослужащих в патриотическом телемарафоне «Zа мир – без нацизма!»
2157
Весь список