Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда

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Дорогие земляки!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с Праздником Весны и Труда!

Этот вечно молодой, жизнеутверждающий праздник, который по давно сложившейся традиции мы называем Первомаем, символизирует единство и солидарность трудящихся, незыблемость их прав и свобод, ценность созидательного труда на благо нашей Родины.

Самарскую область по праву называют опорным регионом России. Мы умеем решать задачи государственного масштаба, работать эффективно, качественно, по-самарски. В истории нашей губернии, написанной поколениями выдающихся тружеников, немало ярких страниц, которыми могут гордиться и современники, и потомки. За вклад в Великую Победу сразу два наших городских округа — Самара и Сызрань — удостоены почетного звания «Город трудовой доблести».

И сегодня, когда главной угрозой для нашего общества остаются вызовы, связанные с трансформациями в глобальной экономике и санкционным давлением со стороны недружественных стран, нам крайне важно консолидировать усилия для достижения национальных целей развития страны, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Региональное Правительство в тесном взаимодействии с предприятиями и профсоюзами региона и дальше будет активно поддерживать трудовые коллективы, способствовать улучшению условий труда, обеспечению социальной защиты трудящихся.

Дорогие земляки! Всех нас объединяет любовь к родному краю, стремление сделать его еще более развитым, комфортным для работы и жизни. Я благодарю каждого из вас за добросовестный труд на благо нашего региона. Уверен, что объединив усилия, мы обязательно добьемся задуманного.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров