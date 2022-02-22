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Во Дворце бракосочетания Самары на улице Полевая сегодня торжественная церемония проходит для 39 пар новобрачных.
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Дмитрий Азаров поздравил самарских молодоженов, заключивших брак в зеркальную дату 22 февраля 2022 года  

22 февраля 2022 15:15
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Во Дворце бракосочетания Самары на улице Полевая сегодня торжественная церемония проходит для 39 пар новобрачных.

Сегодня тысячи пар по всей стране регистрируют свой брак в «красивую» дату 22.02.2022. В Самарской области также зафиксирован повышенный интерес будущих семей к этому дню – в органы ЗАГС региона было подано 328 заявлений, что стало одним из рекордов для аналогичного периода времени. Молодоженов, которые заключили брак во Дворце бракосочетаний Самары, со знаменательным событием поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

22 февраля 2022 года стало свадебным бумом - огромное количество пар захотели зарегистрировать свои отношения в последнюю зеркальную дату столетия. Для одних – это просто красивое сочетание цифр, для других – вера в нумерологию и астрологию, согласно которым такая дата придаст семейному союзу успешность и крепость. Так самарцы  Дмитрий Сорокин и Анна Нефедова запланировали пожениться в 2022 году, а о свадьбе именно 22 февраля изначально не задумывались.

«Заранее на сайте Госуслуг смотрели дни регистрации брака, вдруг поняли, что есть же дата 22 февраля 2022 года. Поэтому и выбрали – красиво. Не верим в приметы, а верим в то, что нас дальше ждет долгая счастливая жизнь», - рассказал Дмитрий Сорокин.

«Если женимся в 2022 году, то почему бы не взять красивую дату? Верим ли, что это принесет нам дополнительную удачу в семейной жизни? Главное - верить в себя», - убеждены  Илья Спиркин и Мария Солдатенкова.

Всего в органы ЗАГС Самарской области на 22 февраля 2022 года было подано 328 заявлений о заключении брака. С учетом повышенного спроса было увеличено количество слотов на портале Госуслуг, чтобы все желающие смогли пожениться именно сегодня.  

«Для будничного дня более 300 заявлений – очень большая цифра. Обычно, если это не какой-то знаменательный день, у нас в 2 раза меньше.  Мы сделали все необходимое, чтобы все желающие пары в Самарской области смоги провести регистрацию брака именно 22 февраля», - рассказала руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

Во Дворце бракосочетания Самары на улице Полевая сегодня торжественная церемония проходит для 39 пар новобрачных. Молодоженов с этим счастливым событием поздравил Губернатор Дмитрий Азаров: «Хочу вам пожелать, чтобы ваша семейная жизнь была такой же красивой как дата, которую вы выбрали. Надеюсь, что ваша жизнь будет наполнена радостью, любовью, уважением, взаимопониманием, терпением. Сегодня у вас появилась семья, а вместе с ней – и дополнительная ответственность. Очень важно внутреннее ощущение, что вместе вы можете любые сложности преодолеть, разобраться в любых ситуациях, а поддерживая друг друга, можно многого добиться».

Губернатор отметил, что сегодня поддержка молодых семей – один из приоритетов нашего государства, ключевая задача региональных властей. Так на территории Самарской области реализуется более 30 мер поддержки молодых семей.

«Президент Владимир Владимирович Путин на протяжении всей своей деятельности во главе нашей страны последовательно, несмотря ни на какие кризисные явления, в первую очередь поддерживает семьи. Вы можете быть уверенными, что наша великая страна заинтересована в том, чтобы такие семьи создавались и приумножались. От всей души поздравляю вас!», - сказал глава региона.  

Дмитрий Азаров вручил молодоженам подарочные комплекты, в составе которых были сертификаты на путешествие по Самарской области. Как отметил Губернатор, это позволит больше узнать об истории родной земли и «заново влюбиться в нее».

В 2021 году в Самарской области зарегистрировали брак 19 591 пара, это на 3051 пару больше, чем городом ранее. В январе 2022 года зарегистрировано 810 актов о заключении брака, а за первые две недели февраля – 530. Большинство всех заявлений подается через портал Госуслуги.

 

Фото:   pixabay

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