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Дмитрий Азаров поздравил личный состав второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии с Днем защитника Отечества

22 февраля 2022 16:11
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Ко Дню защитника Отечества военнослужащим региона были вручены награды.

Во вторник, 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил личный состав второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, руководителей и воспитанников военно-патриотических объединений и вручил государственные награды.

«Этот праздник символизирует непрерывную связь поколений героев, защищавших нашу страну, саму жизнь, наши традиции, законы, наше право на независимость. Славная история вооружённых сил России известна всему миру, и именно эта неувядающая слава является главной гарантией безопасности и суверенитета нашей страны», – отметил Губернатор.

В нынешних геополитических условиях День защитника Отечества приобретает особый смысл. «Сегодня мы видим, какая истерия нагнетется в мире вокруг нашей великой Родины. Вновь и вновь нас пытаются обвинить в желании развязать войну при том, что давно известен ответ на вопрос «хотят ли русские войны». Никогда наша страна не развязывала военных конфликтов, но всегда отстаивала свое право на независимость, и новые поколения героев сегодня воспитываются на славных подвигах предшественников. Мы помним и чтим каждого», – сказал Глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня благодаря особому вниманию, которое уделяет Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин вопросам укрепления обороноспособности, наша армия сильна и готова дать отпор любому, кто посягнет на нашу страну.

«Исходя из принципов защиты и заботы о людях, которые попадают в беду, мы всегда приходим на помощь. Так было и есть в Сирии, где Вооруженные силы Российской Федерации смогли положить конец бандитизму, беспределу, зверству, гуманитарной катастрофе. – подчеркнул руководитель области. – Верные долгу союзничества, присяге российские военнослужащие обеспечат мир и порядок в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике».

Буквально накануне состоялось важное решение: Президент подписал Указ о признании независимости ДНР и ЛНР на основании обращений граждан, чтобы защитить их жизни. «Уверен, что уже в самые короткие сроки жители Донбасса смогут чувствовать себя спокойно и уверенно, – выразил надежду Дмитрий Азаров и заявил о готовности оказать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам Республик. – Мы уже подготовили места пребывания людей, чтобы им было комфортно – с обеспечением горячим питанием, медицинской помощи. Мы постараемся окружить заботой и вниманием, братской поддержкой тех, кто к нам приедет».

Дмитрий Азаров также поблагодарил жителей региона, которые откликаются и приходят на помощь людям, попавшим в беду: «Так было всегда на Самарской земле, так будет и впредь! Можно вспомнить славную историю, когда народное ополчение, собравшись под самарским знаменем, пришло на помощь к обратившемуся братскому народу Болгарии. И сейчас эти традиции живы. Мы верны союзническому долгу, мы верны принципам гуманизма, защиты людей, которые попали в сложную ситуацию, которые испытывают на себе агрессию, где бы это не происходило – по доброй воле и зову сердец».

Ко Дню защитника Отечества военнослужащим региона были вручены награды. Посмертно Орден «Мужества» был присвоен подполковнику Дмитрию Привалову.

В завершении встречи временно исполняющий обязанности командующего 2 гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Павел Олексюк поблагодарил Правительство региона за содействие и помощь в решении актуальных вопросов.

«Я служил во многих регионах, но более тесного взаимодействия, такого отношения к нашей армии, как со стороны Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, я еще не встречал», – отметил полковник.

Дмитрий Азаров выразил слова благодарности всем военнослужащим, которые каждый день готовы к подвигу, постоянно совершенствуя боевую подготовку, обеспечивая мир и покой в России, в том числе на самарской земле.

 

Фото:   СОВА

 

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