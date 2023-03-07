Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами

261

Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном предстоящему Международному женскому дню 8 Марта.

«Дорогие талантливые, неравнодушные, удивительные, красивые женщины Самарской области, я сегодня от всей души вас поздравляю с праздником весны, любви, с праздником российских женщин. Я от всего сердца, от всей души благодарю вас за вклад в развитие и обустройство нашей родной земли – Самарской области. И сегодня по сложившейся традиции отметим и поздравим, наградим и порадуемся за удивительных женщин, которые своим трудом, талантом, самоотверженностью, своей любовью заслужили наше уважение», - обратился Глава региона к присутствующим женщинам.

Слова искренней благодарности Дмитрий Азаров адресовал неравнодушным женщинам, кто вносит свой вклад в поддержку военнослужащих и их семей, кто организует учеников для написания писем нашим бойцам, кто показывает детям пример того, как важна нашим защитникам любовь и забота, внимание и сердечность, кто шьет обмундирование, изготавливает специальные средства своими руками для бойцов – и делает это от души, в свободное от основной работы время.

«Отдельные слова благодарности и поддержки нашим землячкам, кто сегодня больше, чем кто бы то ни было, переживает за своих близких – своих сыновей, мужей, братьев, за наших доблестных защитников Отечества, которые с честью и достоинством, сохраняя верность присяге и нашей великой Родине, с оружием в руках защищают все, что для нас свято. Понимаем, как вам непросто. Мы с вами. Постараемся сделать так, чтобы вы чувствовали поддержку нашу и заботу буквально по каждому вопросу, по каждой жизненной ситуации», - подчеркнул руководитель области.

В Самарской области первой в стране была реализована практика помощи семьям военнослужащих через социальные паспорта, она показала свою эффективность. На ее основе разработан и теперь внедряется проект «Возвращение» - по комплексной адаптации участников СВО, возвращающихся домой. Эта работа была высоко оценена Президентом России Владимиром Путиным и рекомендована для тиражирования в регионах страны.

Дмитрий Азаров отметил, что, регулярно встречаясь с родными военнослужащих, знает примеры, когда иногда просто неловкое слово того или иного сотрудника учреждения, иногда и чиновника, может больно ранить. «Я хочу у вас попросить прощения, если вас обидели неловким словом, если не проявили должного внимания, уважения и заботы. Я вам даю слово, что постараюсь сделать все, что зависит от меня, чтобы вы чувствовали поддержку, почет и уважение. Там, где бывают такие случаи, обязательно это исправлю, во всяком случае, все, что от меня зависит, сделаю, - заверил Глава региона. - Вы знаете, что абсолютное большинство жителей Самарской области оказывают поддержку и семьям военнослужащих, и нашим доблестным бойцам».

Как сообщил Глава региона, будут учтены все предложения по подготовке встречи бойцов, приезжающих домой в отпуск.

Важно отметить, что вопрос об отпусках бойцам неоднократно звучал на встречах Губернатора с родственниками. Необходимость 14-дневного отпуска не реже одного раза в полгода для участников спецоперации, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими, обозначил в Послании Президент России.

На встрече, которая состоялась буквально перед торжественной церемонией, жены военнослужащих вышли к Дмитрию Азарову с предложением - предоставлять супругам бойцов отпуск, когда их мужья будут приезжать на побывку. Губернатор подчеркнул, что обязательно учтет в работе это предложение.

«Вы, конечно, хорошо знаете, что Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в Послании было отмечено отдельно и дано указание, чтобы военнослужащие обязательно побывали в отпусках. И мы думаем над тем, как их встретить здесь должным образом. Готовим различные предложения, как окружить их заботой, вниманием, какие предложить им возможности для отдыха и реабилитации - пусть и на этот небольшой срок, при этом понимая прекрасно, что в первую очередь они хотели бы увидеть своих родных людей. – отметил Губернатор. – Спасибо, что эта подсказка - о том, чтобы в тот момент, пока боец здесь в отпуске, его супруга получила отпуск на работе - сегодня прозвучала. Мы будем стараться, чтобы так и было. Уверен, договоримся со всеми работодателями, чтобы родные со своим защитником провели рядом как можно больше времени».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что правительство готово учитывать все предложения насчет организации отдыха и реабилитации бойцов в период их отпуска: «Постараемся сделать всё, чтобы здесь они и здоровье поправили, и восстановили душевные силы, и почувствовали наше уважение, заботу и почет, которым сегодня окружена и семья военнослужащего. Которого, безусловно, заслуживает каждый защитник нашей Родины».

Он также поблагодарил матерей военнослужащих за воспитание защитников Отечества, наставников, учителей, педагогов, которые воспитали настоящих патриотов нашей страны.

Глава региона напомнил слова, которые сказал на встрече с Владимиром Путиным, когда передавал Президенту страны фотоальбом проекта «Жены героев». «Пусть все наши бойцы знают, и враг знает, что за каждым нашим защитником Отечества стоит сильная, любящая российская женщина. А значит, мы победим. Спасибо вам за это», - обратился он к присутствующим в зале.

В рамках торжественной встречи Губернатор вручил награды женщинам, добившимся особых достижений в профессиональной и общественной деятельности, внесшим весомый вклад в развитие региона, а также многодетным мамам.

Так, Наталья Попова, президент региональной федерации художественной гимнастики, получила почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Самарской области». «Спасибо, Дмитрий Игоревич, за столько высокую награду, это награда всего нашего коллектива. Наши дети на соревнованиях поют гимн Российской Федерации. Мы за великую Россию, мы за Самарскую область. Мы – вместе!» - поблагодарила она.

Председатель Самарской региональной общественной организации «Конфедерация деловых женщин» Мария Воронина была награждена почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям». Она рассказала, что «Конфедерация деловых женщин», которая принимает активное участие в общественной жизни региона и благотворительной деятельности, сегодня оказывает помощь бойцам СВО – это пошив одежды, изготовление защитных сетей, сбор гуманитарной помощи. «Сегодня мы говорим, что женщина – это второй фронт. Вам, Дмитрий Игоревич, огромное спасибо за то, что Вы поехали к нашим солдатам, все вас за это благодарят, сами сюда их привозили, устраивали в госпиталь. Для женщин это очень важно, что Губернатор беспокоится за своих граждан», - отметила Мария Воронина.

«Мне очень приятно, что с такой теплотой зал встречает ваши награды – награды, безусловно, заслуженные. Я бы хотел, чтобы на ваших лицах почаще были улыбки, а самое главное, чтобы для этого были и поводы, гордость за своих детей, потому что большего счастья, чем успехи ребенка, и быть-то не может. Чтобы здоровы были ваши родные и близкие люди. Чтобы наши парни с победой как можно быстрее вернулись на родную землю. Чтобы успех сопутствовал вам во всем. Мира, добра, благополучия вашему дому. Новых успехов побольше, побольше счастливых дней. Спасибо вам, что вы у нас есть», - пожелал Дмитрий Азаров.