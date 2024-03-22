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Дмитрий Азаров отменил все увеселительные мероприятия в регионе в предстоящие выходные дни

22 марта 2024 23:59
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Уверен, земляки поддержат это решение.

Чудовищная трагедия в Подмосковье. Циничная террористическая атака против мирных людей, не имеющая никаких оправданий. Исполнители этого злодеяния и те, кто за ними стоит, безусловно, будут найдены и понесут суровое наказание.

Самые искренние соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим! Самарская область, как и вся страна, в этот трудный час вместе с вами!

В знак скорби и солидарности принял решение об отмене в регионе всех увеселительных мероприятий в предстоящие выходные дни. Уверен, земляки поддержат это решение.

 

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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