Дмитрий Азаров отменил все увеселительные мероприятия в регионе в предстоящие выходные дни

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Чудовищная трагедия в Подмосковье. Циничная террористическая атака против мирных людей, не имеющая никаких оправданий. Исполнители этого злодеяния и те, кто за ними стоит, безусловно, будут найдены и понесут суровое наказание.



Самые искренние соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим! Самарская область, как и вся страна, в этот трудный час вместе с вами!



В знак скорби и солидарности принял решение об отмене в регионе всех увеселительных мероприятий в предстоящие выходные дни. Уверен, земляки поддержат это решение.