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Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга

16 июля 2023 11:18
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Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга

Как отметил Дмитрий Азаров, металлургия традиционно является одной из базовых отраслей российской промышленности и составляет важную часть экономического потенциала Самарской области.

Выдающиеся достижения и богатые трудовые традиции наших металлургов вызывают у многих поколений самарцев  чувство гордости и причастности нашего региона к решению задач государственной важности.

«В Самарской области производится широкая номенклатура изделий из алюминиевых сплавов для предприятий аэрокосмической, судостроительной и нефтегазодобывающей промышленности, а также транспортного машиностроения. Масштабные  инвестиции, вложенные в модернизацию производства, позволили поднять качество выпускаемой продукции на уровень мировых стандартов, повысить ее конкурентоспособность. И сегодня, когда Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача достижения технологического суверенитета страны, роль в процессах импортозамещения наших металлургических предприятий становится все более значимой«, — подчеркнул Губернатор.

Глава региона заверил, что несмотря на введенные против нашей страны противозаконные санкции, металлургическая отрасль продолжит свое поступательное развитие. Региональное Правительство и дальше будет поддерживать металлургов в интересах сохранения производственных мощностей, рабочих мест, обеспечения безопасных и комфортных  условий труда.

Губернатор поблагодарил работников и ветеранов отрасли за высочайший профессионализм, ответственность, стремление идти в ногу со временем и неустанно преумножать трудовую славу Самарского края.

«Особую благодарность адресую работникам предприятий отрасли, которые оказывают поддержку нашей Армии, окружают заботой семьи бойцов», — обратился руководитель области.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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