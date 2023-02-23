Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня защитника Отечества

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Дорогие земляки!

Залогом территориальной целостности и независимости России, безопасности и благополучия наших граждан во все времена служило единство армии и народа. И сегодня гарантом суверенитета, свободного развития Российской Федерации и мирной жизни россиян является оборонная мощь государства и всенародная поддержка наших Вооруженных сил.

Время испытаний являет истинную человеческую суть и рождает новых героев. На наших глазах люди, которые скромно живут среди нас и трудятся на благо общества, становятся в один ряд с героями Великой Отечественной, отстоявшими в кровавой схватке с врагом страну и освободившими мир от фашизма.

Повинуясь своему долгу, сегодняшние защитники Отечества идут на передовую, самоотверженно и мужественно сражаются за то, что нам дорого и свято, как это делали наши деды и прадеды. Они – щит нашей Родины, богатыри, готовые постоять за нашу землю, за своих родных и близких, за наш общий дом – великую Россию.

Сегодня нет ничего важнее, чем поддержать наших солдат и офицеров, подставить плечо их семьям. И я горд тем, что жители Самарской области в этот сложный для страны период демонстрируют предельную внутреннюю мобилизацию, способность сплотиться и действовать как единое целое под лозунгом «Все для фронта, все для победы».

В условиях проведения СВО мы постоянно взаимодействуем с командованием и личным составом 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, другими воинскими соединениями, помогаем нашим бойцам и их семьям. Особые слова благодарности хотел бы высказать нашим добровольцам, которые оказывают помощь как военнослужащим, так и жителям Донбасса, вынужденным переселенцам, прибывшим к нам с освобожденных территорий.

Важно, чтобы каждый из нас задавался вопросом: что еще необходимо сделать для достижения нашей общей победы, что могу сделать лично я. Тогда, уверен, мы обязательно добьемся всех целей, поставленных Президентом, Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, достойно ответим на все угрозы и вызовы.

От имени жителей нашей губернии благодарю военнослужащих, сотрудников силовых ведомств за верность присяге, стойкость и отвагу при выполнении поставленных задач. Низкий поклон ветеранам, чей пример поддерживает боевой дух наших воинов и вдохновляет их на новые свершения во славу Отчизны.

От всей души желаю защитникам Отечества, всем землякам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров