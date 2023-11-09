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Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области

9 ноября 2023 11:53
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Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает серию собеседований с членами регионального Правительства. С руководителем департамента по делам молодежи Сергеем Бурцевым он обсудил процесс формирования министерства молодежной политики региона, которой находится на финальной стадии.

Напомним, соответствующее постановление глава региона подписал 6 июня на церемонии открытия в Самарской области масштабного всероссийского слета волонтеров «Добро.Конференция – 2023». В настоящее время департамент по делам молодежи входит в структуру министерства образования и науки.

«В соответствии с вашим поручением Правительством региона утверждено положение о министерстве молодежной политики. Мы подготовили его структуру», – сказал Сергей Бурцев, обращаясь к руководителю региона. Дмитрий Азаров во время встречи подписал документ, отметив, что «работа по созданию министерства уже практически проведена».

Сергей Бурцев отметил, что сейчас идет переходный период, когда полномочия и текущие обязательства департамента по делам молодежи документально передаются из министерства образования и науки региона во вновь создаваемое министерство. «Уже с 1 января 2024 года все полномочия в полном объеме будут переданы в созданное министерство», – подчеркнул Сергей Бурцев.

Глава региона поручил до конца года завершить все организационно-правовые вопросы по созданию нового министерства. В завершении встречи губернатор утвердил Сергея Бурцева в статусе руководителя нового ведомства, пожелав ему успехов в решении задач в статусе министра молодежной политики, сообщает пресс-служба облправительства.

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