Дмитрий Азаров: «Хворостянский район показывает серьезную динамику социально-экономического развития»

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В четверг, 21 января, в Хворостянском районе Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по реализации стратегии социально-экономического развития муниципалитета и реализации национальных проектов. Участие в обсуждении актуальных вопросов приняли руководители министерств и ведомств региона, а также жители всех поселений – в режиме видеоконференции.

Хворостянский район на протяжении многих лет развивается стабильно, в последние 3 года достигнут серьезный результат при реализации национальных проектов.

«Муниципалитет показывает достаточно серьезную динамику опережающего экономического развития и по итогам прошлого года находится в лидерах среди других районов области. По всем проектам, которые мы вместе с людьми здесь задумали, получив поддержку Президента страны Владимира Владимировича Путина, выполнили взятые на себя обязательства и не подвели людей. Хворостянский район – в лидерах и по реализации нацпроектов, – подчеркнул Губернатор в начале дискуссии. – Ответственное отношение к делу, взаимопонимание власти и общества, которое есть, и привело к этим результатам. Есть доверие, а значит – любая задача по плечу. Ваш район именно поэтому часто привожу в пример».

Дмитрий Азаров поблагодарил Главу района и Почетного гражданина Самаркой области Виктора Махова за системную работу по развитию района, отлаженное взаимодействие с жителями. «Муниципальный уровень власти – самый близкий к людям. Виктор Алексеевич создает эту атмосферу чуткого отношения к жителям, к их чаяниям и проблемам. И люди отвечают взаимностью, принимают активное участие в реализации всех планов, сами выступают с инициативами, которые находят поддержку. Это кропотливая системная работа на протяжении десятилетий и высокий уровень профессионализма и ответственности работающих на муниципальной службе людей», – отметил Глава региона.

На сегодняшний день Хворостянский район – один из ключевых для региона в сфере сельского хозяйства. В прошлом году собран рекордный за последние десятилетия урожай зерновых – валовой сбор составил более 134 тысяч тонн при средней урожайности 24,6 центнеров с гектара. Муниципалитет начал строительство системы орошения. Поливом уже охвачено 100 га, а всего планируется более 3 тысяч га. Важно отметить, что аграрии муниципалитета за последние годы значительно обновили сельхозтехнику – было закуплено 73 трактора, 44 современных зерноуборочных комбайна. Увеличилась численность крупнорогатого скота до 10278 голов. Произведено 23,9 тысяч тонн молока, 3,3 тысяч тонн мяса. На поддержку сельского хозяйства Хворостянский район в 2020 году получил 34,7 млн рублей. Все принятые меры позволили увеличить валовое производство продукции на 1 млрд – до 4,5 млрд рублей.

В 2020 году благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» благоустроены 9 парков Победы, территория возле родника «Девятая пятница», модернизировано уличное освещение, водоснабжение, произведена санитарная очистка оврага «Баклуша» в с. Хворостянка. Кроме того, получены средства на разработку проектно-сметной документации реконструкции системы водоснабжения в Студенцах, Прогрессе и Липовке.

По первому объекту вся необходимая документация готова, в ближайшие дни в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны будет направлена заявка на участие в программе «Чистая питьевая вода» нацпроекта «Экология». Строительство изначально запланировано на начало 2022 года, но Губернатор поручил областному МинЖКХ рассмотреть возможность финансирования проекта из регионального и местного бюджетов, чтобы работы начать в текущем году.

Что касается реконструкции системы водоснабжения в поселках Прогресс и Липовка, документация подготовлена. В случае, если из федерального бюджета будут выделены дополнительные средства, работы начнутся в этом году. При этом есть вариант включения объекта в госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий. Но тогда средства будут выделены только в 2022 году. Дмитрий Азаров поручил направить письмо в Минсельхоз РФ с просьбой рассмотреть возможность реализации уже в этом году, поскольку вся подготовительная работа проведена, и район готов справиться с задачей опережающими темпами.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 5 общественных территорий в с. Хворостянка, п. Прогресс, п. Масленниково. «Хворостянка не раз признавалась самым благоустроенным районом в Самарской области», – отметил Губернатор, но при этом поручил Виктору Махову активнее подавать заявки не только на благоустройство общественных пространств, но и дворовых территорий.

Активно ведется и ремонт дорог. В районе капитально отремонтирован участок дороги «Осинки-Приволжье-Хворостянка» протяженностью 34 км. За последние три года выполнена реконструкция автомобильной дороги до поселка Иерусалимский, завершено строительство трассы «Соловьево – Масленниково». «Теперь перед нами стоит главная задача – до 2024 года завершить строительство дорог с твердым покрытием во всех населенных пунктах района на всех улицах. Это будет большая победа, этого ни в одном районе области нет», – отметил Виктор Махов.

В рамках нацпроекта «Культура» в прошлом году выполнен капитальный ремонт здания сельского ДК ст. Чагра, а за счет средств муниципального района удалось привести в порядок еще 3 СДК в п. Березовая Роща, с. Липовка, с. Абашево. В этом году планируется отремонтировать еще 1 ДК за счет областных денег и 3 – местных. Кроме того, новое оборудование получит детская школа искусств.

Говоря о развитии района, Виктор Махов добавил, что благодаря нацпроекту «Образование» в Масленниковской и Новокуровской школах оборудована «Точка роста», а в Хворостянской – открыт новый кабинет «Технология». Везде установлено новое современное оборудование для проведения уроков и занятий по техническому творчеству детей. За последние два года во все образовательные учреждения муниципалитета пришел скоростной интернет. В текущем году ряд школ получат новые компьютеры.

В 2019-2020 годах в рамках национального проекта «Здравоохранение» выполнено строительство и введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в п. Соловьево, пос. Иерусалимский, пос. Тополек.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян отметил, что Хворостянская центральная районная больница вошла в программу по модернизации первичного звена. В ближайшую трехлетку запланирована закупка 90 единиц оборудования, из них порядка 20 – поставят уже до конца текущего года, – то, что в первую очередь нужно лечебному учреждению.

Дмитрий Азаров поинтересовался обеспеченностью кадрами. Руководитель больницы отметил, что на данный момент укомплектованность средним медицинским персоналом 98%, а врачами – 78%. В первую очередь не хватает терапевтов, педиатров, неврологов и эндокринологов. Однако пути решения проблемы намечены. В Самарском медицинском университете по целевому направлению на старших курсах сейчас учится 5 человек. Затем они придут в ординатуру по востребованным специальностям уже на родную землю. «Хорошо, что такая плановая работа в этом направлении налажена», – отметил Губернатор и поручил Главе района провести встречу со студентами и рассказать о перспективах работы на малой Родине.

Подводя итоги встречи, Губернатор отметил высокое качество работы муниципалитета, своевременную подготовку документации и формирование заделов на будущее. «Все намеченное здесь мы обязательно реализуем при поддержке людей. Только слаженная работа, объединение усилий всех обеспечат нам выполнение задач, улучшение жизни людей», – резюмировал Дмитрий Азаров.