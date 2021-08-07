Дмитрий Азаров дал старт отбору в Молодежное правительство Самарской области

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В пятницу, 6 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции встретился с молодыми активистами региона, которые ведут социально значимую общественную работу. На связи были все города и районы губернии – более пяти тысяч человек.

Ключевой темой для обсуждения стали итоги работы действующего состава молодежного правительства области, срок полномочий которого заканчивается в этом году, а также задачи и перспективы развития такого объединения.

«Рад вместе с вами посмотреть в глаза будущего Самарской области, потому что оно – именно в ваших руках. И мне лично, как коренному жителю самарского региона, совершенно не безразлично, какое это будущее. Я всю свою жизнь связал с нашей родной землей. Хочу жить и работать здесь, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к молодежи. – Большое счастье обустраивать родную землю. Я очень надеюсь, что все участники нашей встречи это также ощущают. Иначе, наверное, вряд ли бы так активно участвовали в работе молодежного правительства, парламента, общественных организаций, в добровольчестве. Очень надеюсь, что вы своим примером будете заряжать всех своих сверстников, которые благодаря вам на многие вещи посмотрят иначе и поймут, что от каждого из нас многое зависит. Я рассчитываю, что вы будете создавать новый мощный импульс развития региона».

Глава региона подчеркнул, что поддержка молодежи сегодня является одним из приоритетных направлений Стратегии лидерства Самарской области и государственной политики в целом. Задача по созданию возможностей для самореализации граждан отражена и в национальных проектах, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

«Я хочу, чтобы люди чувствовали свою реализацию, востребованность, в том числе, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается, – обратил внимание Губернатор. – И мы активно создаем условия для участия жителей региона в различных проектах федерального и регионального уровней». Глава региона напомнил о платформе «Россия – страна возможностей», в рамках которой реализуется множество проектов. Среди них – «Лидеры России», «Я профессионал», «Мой первый бизнес» и т.д. Кто-то работал в школьных объединениях, студенческих отрядах. «Мы действительно создаем возможности для того, чтобы каждый почувствовал свою востребованность и возможность самореализации на родной самарской земле, – добавил Губернатор. – Надеюсь, что мы с вами вместе будем находить ответы на самые сложные вопросы, которые встают перед молодым человеком после окончания школы, техникума, института, во время учебы».

Итоги деятельности действующего состава молодежного правительства региона подвел председатель Георгий Саламов. Он рассказал, что вся работа была поделена на три ключевых направления: реализация проектов и инициатив, участие в мероприятиях различного уровня и совершенствование нормативно-правовых актов, действующих на территории региона.

Георгий Саламов отметил, что удалось реализовать многое, но не всё. Одна из инициатив молодежного правительства, которая касается предоставления социальных льгот для ординаторов и аспирантов, осталась без детальной проработки. Речь идет о льготном проезде на транспорте.

Дмитрий Азаров отметил, чтобы решить эту задачу, необходимо разложить ее по полчкам: «Необходимо понять, есть ли запрос у этой категории людей. Ведь среди них есть те, кто уже неплохо зарабатывает. Требуется рассчитать и финансирование. Только тогда можно принимать решение».

Не удалось на уровне молодежного правительства и обеспечить информационную поддержку нацпроектов, чтобы доступно и понятно рассказать о них молодых людям. Были запланированы съемки видеороликов. Однако выпустить удалось лишь один. «Не хватило технической составляющей. Мы хотели привлечь motion-дизайнеров, чтобы рисовать эти красивые современные ролики», – объяснил причину Георгий Саламов.

«Мне кажется, для создания роликов достаточного телефона с видеокамерой и редактором для обработки видео. Зачастую важна не техника, а идея, – отреагировал Губернатор. – Я бы хотел, чтобы молодежное правительство искало не причины, а возможности, было бы желание».

Тем не менее, члены молодежного правительства эту работу без внимания не оставили и пошли по другому пути. Вместо роликов были проведены десятки встреч со школьниками и студентами, в рамках которых они подробно беседовали о важности нацпроектов и тех возможностей, которые они дают.

Дмитрий Азаров привел в пример работу Правительства Самарской области по медийному освещению нацпроектов. Регион уже полгода держится на первом месте в стране по количеству уникальных информационных поводов и охвату населения. «А это дает возможность привлекать дополнительные федеральные средства, так как это - оцифрованный результат», – добавил Дмитрий Азаров.

Молодежный министр Александра Манахова отметила, что отбору претендентов уделяется недостаточное количество времени – за три минуты, которые даются кандидату, невозможно рассказать о себе. «Этого очень мало, чтобы понять, в каких сферах человек наиболее компетентен и с какими целями хочет стать членом молодежного правительства. Кроме того, хочется, чтобы сам отбор проходил не только очно, но и онлайн, и к нему привлекали как можно больше профессиональных экспертов», – вышла с предложениями девушка. Дмитрий Азаров инициативы поддержал.

Артем Рыков отметил, что молодежным министром становится только один человек по тому или иному направлению, а остальные ребята, которые проходили отбор, попадают в кадровый резерв. «Но не всегда резерв может принимать участие в деятельности молодежного правительства», – добавил он.

Руководитель региона с этим не согласился: «Кто вам мешает этих талантливых ребят с хорошими идеями привлечь к работе? Один министр в поле не воин, поэтому важно сформировать команду заинтересованных людей с интересными предложениями. Их надо приглашать и работать совместно». Дмитрий Азаров добавил, что не нужно бояться слова «резерв». «Я сам был в кадровом резерве под патронатом Президента страны. Но при этом не переставал работать и отдавать все свои силы в порученному делу в конкретный период», – поделился своим опытом Губернатор.

Молодежный министр экономического развития и инвестиций Ольга Козлова подняла вопрос о финансовом обеспечении работы молодежного правительства. «Когда мы проводим мероприятия, мы собираемся и зачастую сами вкладываем свои средства на покупку того, что необходимо», – отметила она.

Дмитрий Азаров поручил департаменту молодежи региона уже в следующем году зарезервировать средства на такого рода расходы. При этом Глава региона обратил внимание, что активисты могут заявлять свои проекты на получение грантов – как региональных, так и федеральных. «Министр должен видеть возможности, знать инструменты, механизмы, которые можно применить», – подчеркнул Дмитрий Азаров и добавил, что только на поддержку гражданских инициатив в рамках губернаторского проекта «СОдействие» в этом году направлено более 400 миллионов рублей.

Анна Гончарова обратила внимание руководителя области на информационное сопровождение деятельности молодежного правительства и предложила создать молодежный пресс-центр. «Давайте это сделаем», – согласил Дмитрий Азаров и привел в пример выстроенную работу в Правительстве региона. Он отметил, что у каждого регионального министра есть свой пресс-секретарь, которые вместе со специалистами департамента информационной политики Администрации Губернатора работают над созданием новостной повестки, продвигая социально значимые темы. «Это командная работа. И те достижения по информированию граждан, в том числе о нацпроектах, которые я привел в пример ранее, это достижение всех министров, глав муниципалитетов и их коллег», – сказал Губернатор.

Руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки области Сергей Бурцев предложил членам молодежного правительства использовать мощности ресурсного центра поддержки и развития добровольчества.

Инициатор акции «Мы вместе» Ирина Долгополова поинтересовалась, будет ли учитываться добровольческая деятельность при отборе кандидатов в новый состав молодежного правительства.

«Считаю это очень важным. Сегодня общественная волонтерская деятельность добавляет очков при поступлении в вузы. Это очень хорошая практика, которую можно применять и в отношении человека, который претендует на звание министра молодежного правительства – это должно учитываться, – выразил свое мнение Дмитрий Азаров. – Неравнодушное отношение ко всему окружающему, к людям, которые особенно нуждаются в нашей заботе, защите и поддержке – это самое главное».

Говоря о качествах, которые должны быть присущи министру молодежного правительства, Глава региона отметил: прежде всего – порядочность. «Человек может быть энергичным, предприимчивым, хорошо образованным. Но если нет нравственного стержня, понимания своей ответственности перед Родиной, перед обществом, он не сможет вести за собой людей, что-то привнести в работу правительства. Он должен быть лидером и находить решения по самым злободневным темам и направлениям», – поделился своими мыслями Дмитрий Азаров.

Помимо прочего, участники встречи поинтересовались мнением руководителя области, должна ли, по его мнению, быть оплачиваемой работа молодежного правительства. «Я считаю, что нет. Все-таки это общественная работа. Человек может там себя проявить и потом уже претендовать на работу, например, в Правительстве Самарской области, получать зарплату. Но мы приглашаем людей, которым не все равно», – отметил Дмитрий Азаров и привел в пример конкурс «Лидеры России». Он дает возможность выбрать себе профессионального наставника, получить дополнительное образование, знания, коммуникации. «Это самое ценное. Конкурс дает возможности завести знакомства по всей стране с успешными профессионалами в разных отраслях», – добавил Глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня идет борьба за квалифицированные кадры: «Нам нужны лидеры, капитаны в бизнесе, образовании, здравоохранении, экономике, спорте и культуре – люди, которые смогут организовать процессы, вести за собой, люди, которые будут вести к лидерству нашу Самарскую область».

Денис Старшинов поднял вопрос о подготовке к юбилейной всероссийской студенческой весне, которая пройдет в следующем году в Самарской области. «Я думаю, что новый состав молодежного правительства мог бы подключиться к этой работе», – сказал он.

Губернатор инициативу поддержал, пригласив молодежь к активному взаимодействию, и отметил, что подготовительная работа началась сразу же после проведения гала-концерта в Нижнем Новгороде. «Я бы хотел, чтобы студвесна, в отличие от тех, которые проводились в разных городах и регионах, у нас вышла на улицы нашего города. Я бы не хотел, чтобы мы студвесну – эту яркую творческую птицу – запирали даже в лучших концертных залах. А что плохого, если представление номеров могли бы увидеть и другие люди – то творчество, динамику, которая всегда поражает, – предложил Дмитрий Азаров. – Давайте вместе подумаем над тем, как провести фестиваль, чтобы он стал общегородским праздником, чтобы молодежной движухой была заряжена вся область».

Задачи перед новым составом молодежного правительства стоят масштабные, и к их реализации нужно подходить максимально профессионально и ответственно. В завершении встречи Губернатор объявил о старте отбора кандидатов в молодежное правительство региона. «Заявите о себе, сделайте это ярко, содержательно. Представьте новые идеи и проекты, которые, уверен, мы вместе реализуем на территории Самарской области. Желаю вам успехов»! – резюмировал Дмитрий Азаров.