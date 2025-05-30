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Для выпускников губернии прошел ЕГЭ по русскому языку

30 мая 2025 16:10
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В этот день на участие в экзаменах в Самарской области зарегистрировано свыше 12 тысяч человек.

30 мая основной период ЕГЭ 2025 года продолжил экзамен по самому массовому предмету для сдачи – русскому языку. В этот день на участие в экзаменах в Самарской области зарегистрировано свыше 12 тысяч человек.

Для проведения ЕГЭ по русскому языку в регионе было задействовано 124 пункта проведения экзаменов (ППЭ). Мониторинг хода ЕГЭ вели более 100 общественных наблюдателей.

«На территории Самарской области 76 пунктов организовано на базе школ и 48 пунктов - на дому. Это сделано для детей, которые по своему состоянию здоровья имеют право сдавать экзамен на дому. Задействовано в сегодняшнем экзамене 1133 аудитории», - рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Участие в работе Ситуационного информационного центра ЕГЭ Самарской области (СИЦ) в этот день приняли заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ Павел Покровский и Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. СИЦ Самарской области располагается на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Поволжский государственный колледж» и функционирует в период  проведения экзаменов в соответствии с единым расписанием государственной итоговой аттестации. В дни проведения ЕГЭ в СИЦ идет сбор и анализ актуальной информации для выявления признаков возникновения возможных нарушений в пунктах проведения экзамена для доклада и подготовки материалов с целью оперативного принятия управленческих решений. В режиме реального времени ведется мониторинг соблюдения порядка проведения ЕГЭ как со стороны участников, так и со стороны организаторов, а также работоспособности систем видеонаблюдения в аудиториях пунктов проведения экзаменов, без которых результаты ЕГЭ могут быть аннулированы.

«Мы обучаем наблюдателей, чтобы они ответственно относились к происходящему на экзаменах в Самарской области. Сегодня непростой день, но я уверен, что у ребят есть возможность стартовать с трамплина во взрослую жизнь, мы наблюдаем и стараемся сказать нашим ребятам, родителям: не волнуйтесь, все будет хорошо», - поделился Павел Покровский.

«Сама очень волнуюсь, хотя мне не предстоит сдавать экзамены, понимаю, в каком напряжении сейчас ребята, хочу пожелать им только успехов. И особенно обратиться к родителям, в них сейчас особенная поддержка. Наверное, вы уже сделали все, чтобы подготовить своего ребенка к экзаменам, теперь ему нужна только ваша любовь, забота и поддержка», - сказала Юлия Николаева.

Для получения аттестата необходимо набрать по русскому языку не менее 24 баллов. Для аттестата с отличием и медали I степени требуется набрать не менее 70 баллов, аттестата с отличием и медали II степени – не менее 60 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный порог по этому предмету, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов. 

Результаты по русскому языку участники получат не позднее 15 июня. В период проведения экзаменов ознакомиться с результатами участникам поможет сервис проверки результатов ЕГЭ (http://checkege.rustest.ru/) или раздел сайта регионального центра мониторинга в образовании  Результаты ГИА 63 (https://result.rcmo.ru/). 

Пересдать экзамен можно в дополнительный день – 3 июля.

Теги: Самара

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