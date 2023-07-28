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Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
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Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки

28 июля 2023 11:44
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Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки

Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки, которыми охвачены семьи с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия. Всесторонняя помощь семьям с детьми – была и остается приоритетным направлением государственной политики. На их благополучие направлен национальный проект «Демография», инициированный Президентом России Владимиром Путиным.

Большое внимание социальной поддержке семей с детьми уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который постоянно подчеркивает важность и незыблемость семейных ценностей. В настоящее время областным министерством социально-демографической и семейной политики предоставляется 25 различных выплат и пособий семьям, где воспитываются дети. «Защита семьи, охрана материнства и детства в современном обществе являются нашими абсолютными приоритетами», - отмечает Глава региона.

Семья Анжелики и Якова Грецовых из села Обшаровка Приволжского района – молодая, но уже многодетная. Анжелику воспитали приемные родители и она мечтала о своей большой и дружной семье, в которой будет как минимум пятеро деток. Девять лет назад Анжелика встретила своего будущего супруга и сейчас у них трое детей. Старшему сыну Семёну – семь лет, он только окончил первый класс, второму сыну Макару – пять, а доченьке Николь - семь месяцев.

Мама Анжелика в настоящее время находится в отпуске по уходу за младшим ребенком и параллельно осваивает профессию педагога. До декрета она работала администратором в частном предприятии. Глава семьи -  машинист на железной дороге.

«Мы всегда разговариваем и поддерживаем друг с другом, всё делаем сообщаем. Если возникают какие-то проблемы, мы их сразу стараемся решать вместе, свои ссоры и проблемы из семьи не выносим.  Родителей у меня не было, поэтому муж стал для меня опорой, меня очень поддерживает. Я считаю, что кроме моей семьи, моих деток и мужа, нет ничего дороже», - рассказывает многодетная мама Анжелика Грецова.

Значимый вклад в семейную копилку и благополучие вносит и государство. Так же, как и другие многодетные, Грецовы получают все положенные им меры социальной поддержки. Среди них: ежемесячное пособие на ребенка из многодетной семьи, ежемесячная выплата на третьего ребенка до трех лет, компенсации за проезд ребенка-школьника и части родительской платы за присмотр и уход в детском саду, также оформили «единое пособие» в связи с рождением и воспитанием ребенка на двоих детей. Кроме того, весной этого года семья воспользовалась семейным региональным капиталом, который дается при рождении третьего или последующих детей, в размере 100 тысяч рублей. Эти средства потратили на предметы первой необходимости для ухода за малышом.

В Самарской области семейный региональный капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в этом году уже получили более 2 тысяч семей.

 

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