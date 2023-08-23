Для поездок в Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» ветераны СВО могут воспользоваться электрокаром

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Для удобства транспортировки ветеранов СВО с инвалидностью и маломобильных граждан к Самарскому филиалу фонда «Защитники Отечества» работает электромобиль. Им можно воспользоваться, если необходима помощь в преодолении расстояния от стоянок возле стадиона или от остановки общественного транспорта «Защитники Отечества» до самого фонда. Для этого достаточно позвонить по телефонам 8(800)3018383, 8(846)2004303.

Ветеран СВО Александр Александров получил ранения во время службы, из-за чего у него появились проблемы со зрением. Передвигаться и ориентироваться в пространстве пока получается с трудом. Мужчина воспользовался услугами электромобиля для визита в Самарский филиал госфонда «Защитники Отечества».

«Очень удобно, что на прием в филиале фонда меня привезли и отвезли на электрокаре. Спасибо сотрудникам за теплый прием и заботу», - отметил Александр Александров.

Ветеран СВО обратился в Самарский филиал госфонда по поводу получения удостоверения ветерана боевых действий и медицинского сопровождения. Социальный координатор помог ему оформить все документы. Кроме этого, Александр попросил депутатов на приеме в фонде помочь в ремонте квартиры - ее нужно оборудовать поручнями для адаптации ветерана. На встрече ему обещали помочь.

Напомним, Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» работает в регионе с 1 июня. За помощью по разным вопросам сюда могут обратиться участники СВО и члены их семей. В фонде рассказывают обо всех видах поддержки и составляют индивидуальную программу адаптации и социализации, могут поспособствовать в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Также сотрудники помогают с покупкой средств реабилитации. Для людей с особыми потребностями по здоровью организуется долговременный уход и адаптация жилья.