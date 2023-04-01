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Для будущих юристов прошла экскурсия в музее истории ОВД региона

1 апреля 2023 10:55
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Для будущих юристов прошла экскурсия в музее истории ОВД региона

В рамках профориентационной работы сотрудники Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области организовали для студентов 1 курса Самарского государственного экономического университета, обучающимся по направлению «Юриспруденция», экскурсию в Музей истории органов внутренних дел Самарской области.

Юноши и девушки узнали об истории образования ОВД области, познакомились с экспозицией, на которой представлены архивные документы и фотографии. Студенты смогли примерить представленное в музее обмундирование и даже попробовали провести дактилоскопическую экспертизу.

В ходе экскурсии полицейские подробно рассказали о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками органов внутренних дел, проинформировали о льготах и социальных гарантиях, о преимуществах службы в полиции, среди которых стабильность, востребованность, карьерный рост и многое другое. Студентам разъяснили порядок и условия поступления в учебные заведения МВД России и на службу в органы внутренних дел, а также перечислили список ведомственных вузов, в которые осуществляется набор в этом году.

Также психологи отдела морально-психологического обеспечения УРЛС ГУ МВД России по Самарской области предложили студентам пройти ряд тренингов и психологических игр, направленных на формирование климата коллектива, самопознание и групповое сплочение.

Заместитель начальника Управления – начальник отдела морально-психологического обеспечения УРЛС областного главка МВД подполковник полиции Дмитрий Митюрин отметил, что подобные мероприятия способствуют профессиональной ориентации молодежи, воспитывают уважительное отношение к деятельности органов внутренних дел: «В настоящее время мы уделяем особое внимание не только воспитанию и психологической подготовке личного состава, но и подготовке наших будущих кадров, готовых посвятить свою жизнь служению Отечеству в рядах органов внутренних дел».

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