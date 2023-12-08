Дизайнер представила Тольятти на международном форуме BRICS+ Fashion Summit

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Международный форум BRICS+ Fashion Summit прошел в Москве с 28 ноября по 2 декабря. Для участия в мероприятии в столицу приехали делегации из 60 стран. Арина Максименко, дизайнер бренда из Тольятти Smolyanka, поделилась своими впечатлениями по поводу прошедшего в столице международного модного саммита BRI CS+ Fashion Summit: «Я смогла заключить договор с московскими концепт-сторами, которые транслируют свое виденье в моде идентичное моему ДНК бренду, и соответственно будет привлекать аудиторию, для которых создан мой бренд». По ее словам, международный форум предоставил новую площадку для развития ее бренда.

Специалисты из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсудили проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами. Более 200 спикеров – главы профильных ассоциаций, недель моды и школ моды, дизайнеры и байеры, производители и инфлюенсеры – приняли участие в открытых обсуждениях и панельных сессиях. Всего успешно прошло более 60 запланированных сессий, панельных дискуссий и круглых столов.

В рамках BRICS+ Fashion Summit с 28 ноября по 2 декабря свои коллекции на подиуме представили дизайнеры из 11 стран. Показы прошли в Паркинг Галерее парка «Зарядье», Государственном историческом музее (ГИМ), Российской государственной библиотеке (РГБ), а также в Доме Пашкова.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit, помимо деловой программы, включал в себя fashion-интенсив с участием профессоров из модных школ десяти стран, В2В-шоурум, модные показы, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и многое другое. Организатором мероприятия выступил Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.