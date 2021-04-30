"Диктант Победы" прошел на более 700 площадках в Самарской области

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"Диктант Победы" прошел в четверг на более 700 площадках в Самарской области, сообщил заместитель председателя регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Роман Балтер.



"Принял участие в международном "Диктанте Победы", вопросы были не из лёгких. Ряд из них были связаны и с нашим городом - запасной столицей

Родины. "Диктант Победы" - это самое масштабное историческое тестирование в мире, организованное партией "Единая Россия". За два

года в диктанте приняли участие более 1,5 млн человек. В этом году "Диктант Победы" прошел на более 700 площадках по всей Самарской

области", - сказал он.



По словам Балтера, Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству мест проведения.



"О подвиге наших предков память должна жить. Жить в наших сердцах, в сердцах наших детей. Новое поколение должно жить в мире и понимать все

ужасы войны, хранить мир на Земле", - добавил он.



Ранее сообщалось, что акция "Диктант Победы", посвященная событиям Великой Отечественной войны, прошла более чем в 80 странах мира на 16

тыс. площадок. Вопросы "Диктанта Победы" были переведены на английский и китайский языки, разделены на четыре блока - для Америки, Европы,

Азии, стран СНГ и постсоветского пространства. По данным организаторов, победителей акции определят к 24 июня, причем

федеральные победители получат уникальную возможность стать почетными гостями парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая следующего

года. Также сообщалось, что все выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получат

дополнительные преимущества при поступлении в вузы.