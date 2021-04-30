"Диктант Победы" прошел на более 700 площадках в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Коллективный договор Т Плюс признан одним из лучших в Самарской области
Коллективный договор «Т Плюс» признан одним из лучших в Самарской области
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
ГИБДД Самарской области на регулярной основе осуществляют скрытое патрулирование»
ГИБДД Самарской области на регулярной основе осуществляют «скрытое патрулирование»
В преддверии 10-летнего юбилея ОНФ прошло заседание Центрального штаба в Москве
В преддверии 10-летнего юбилея ОНФ прошло заседание Центрального штаба в Москве
Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники
Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники
Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты
Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты
Фотоархив «Лица победы» от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру
Фотоархив «Лица победы» от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.38
-0.56
EUR 90.15
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

"Диктант Победы" прошел на более 700 площадках в Самарской области

30 апреля 2021 12:37
89
Диктант Победы прошел на более 700 площадках в Самарской области

"Диктант Победы" прошел в четверг на более 700 площадках в Самарской области, сообщил заместитель председателя регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Роман Балтер.

"Принял участие в международном "Диктанте Победы", вопросы были не из лёгких. Ряд из них были связаны и с нашим городом - запасной столицей
Родины. "Диктант Победы" - это самое масштабное историческое тестирование в мире, организованное партией "Единая Россия". За два
года в диктанте приняли участие более 1,5 млн человек. В этом году "Диктант Победы" прошел на более 700 площадках по всей Самарской
области", - сказал он.

По словам Балтера, Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству мест проведения.

"О подвиге наших предков память должна жить. Жить в наших сердцах, в сердцах наших детей. Новое поколение должно жить в мире и понимать все
ужасы войны, хранить мир на Земле", - добавил он.

Ранее сообщалось, что акция "Диктант Победы", посвященная событиям Великой Отечественной войны, прошла более чем в 80 странах мира на 16
тыс. площадок. Вопросы "Диктанта Победы" были переведены на английский и китайский языки, разделены на четыре блока - для Америки, Европы,
Азии, стран СНГ и постсоветского пространства. По данным организаторов, победителей акции определят к 24 июня, причем
федеральные победители получат уникальную возможность стать почетными гостями парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая следующего
года. Также сообщалось, что все выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получат
дополнительные преимущества при поступлении в вузы.

Теги: «Диктант Победы»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Cамарские росгвардейцы приняли участие во Всероссийской акции Диктант Победы»
30 апреля 2021, 09:59
Cамарские росгвардейцы приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»
Перед началом мероприятия его участников приветствовал начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко. Общество
140
Дмитрий Медведев дал старт «Диктанту Победы» и поздравил всех участников  с наступающим Днем Победы.
29 апреля 2021, 21:52
Александр Хинштейн: Число участников «Диктанта Победы» в этом году может достигнуть полутора миллионов
Дмитрий Медведев дал старт «Диктанту Победы» и поздравил всех участников  с наступающим Днем Победы. Общество
479
Секретарь  Самарского реготделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров посетит площадку «Диктанта Победы» в Самарском университете ( Военный учебный центр).
28 апреля 2021, 21:38
В Самарской области «Диктант Победы» напишут почти на 700 площадках
Секретарь  Самарского реготделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров посетит площадку «Диктанта Победы» в Самарском университете ( Военный... Политика
442
В центре внимания
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
30 апреля 2021  09:26
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
Спорт
178
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
30 апреля 2021  09:20
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
В стране
171
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
392
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
555
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021  13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
Транспорт
507
Весь список