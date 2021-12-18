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Диетологи советуют при планировании новогоднего стола заменить традиционное оливье на легкий салат с индейкой и авокадо или же расценивать салаты с майонезом не как закуски, а как вторые блюда.

Специалисты сходятся во мнении, что традиционный плотный праздничный стол может серьезно навредить здоровью, вызвать дискомфорт и тяжесть в животе, поэтому нужно избежать переедания, что в свою очередь может негативно сказаться на иммунитете.

В Новогоднюю ночь лучше накрыть стол в привычное для ужина время. А дальше, если застолье продолжается, оставить на столе легкие закуски – фрукты, овощные салаты и порционные десерты. Праздничный обед лучше организовать 1 -го января, передает Радио Маяк.