Диетолог рассказала рецепт приготовления полезного для здоровья кулича

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Диетолог медицинского сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха в беседе с агентством «РИА Новости» в четверг, 29 апреля, предложила рецепт полезного для здоровья кулича.

По словам специалиста, в традиционном рецепте пасхального кулича подразумевается использование белой муки высшего сорта, у которой в ходе производства удаляется оболочка зерна с полезными свойствами, витаминами и микроэлементами. Сохраняется только ядро зерна с глютеном, глюковиной и «пустыми» калориями, которые не приносят организму пользы.

Кроме того, в традиционном рецепте также используют большое количество рафинированного сахара, переизбыток которого негативно сказывается на организме, например приводит к выводу витаминов группы В и кальция, пишет НСН. В ряде классических рецептов также фигурирует коровье молоко, но в большей части населения, особенно у взрослых, наблюдается плохая переносимость лактозы.

В этой связи, отметила Макуха, традиционный рецепт этого блюда можно заменить более здоровым. Он включает в себя два банана, два яйца, стакан миндальной муки, пятую часть стакана изюма или орехов, половину столовой ложки сахара или одну столовую ложку сиропа топинамбура. Помимо этого можно добавить специи по вкусу, например молотый имбирь или корицу.

Для начала диетолог посоветовала взбить бананы в пюре, после чего отделить белки от желтков в яйцах и смешать желтки с сиропом топинамбура или сахаром и добавить получившуюся банановую массу и специи. Белки стоит взбить отдельно и аккуратно влить в массу с бананами, не спеша перемешивая. К получившейся массе следует добавить миндальную муку и снова перемешать, после чего добавить изюм или орехи.

Тесто после этого нужно переместить в форму для выпекания кулича, поставить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и запекать в течение 20–25 минут.

Также можно приготовить крем для украшения кулича. Для этого понадобятся 2–3 финика, треть стакана кешью и четверть стакана воды или растительного молока. Для начала финики и кешью следует замочить в воде, а потом смешать все ингредиенты блендером до однородной массы. Крем после этого нужно выложить на остывший кулич.

26 апреля диетолог Екатерина Александрова рассказала, сколько можно съесть кулича без вреда для здоровья. По ее словам, лучше всего употреблять куличи в период с 15:00 до 18:00 в небольшом количестве как отдельный прием пищи. Рекомендуется «не есть кулич, а дегустировать» его, то есть употреблять не более 100 г в день, пишут "Известия".

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