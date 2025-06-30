Диетолог рассказала, почему ранние арбузы могут быть опасны

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему ранние арбузы могут быть опасны и как выбрать безопасный плод, пишут "Известия".

В беседе с радио Sputnik 27 июня специалист отметила, что безопаснее всего покупать арбузы в сезон — во второй половине июля и в августе. Ранние ягоды часто выращиваются с использованием нитратов, которые могут превращаться в нитриты и канцерогенные нитрозамины. Это может вызывать гипоксию тканей и увеличивать риск заболеваний.

Однако, как подчеркнула специалист, не менее опасно неправильное хранение арбузов, особенно разрезанных и без охлаждения. В таких условиях в мякоти быстро размножаются бактерии.

Соломатина советует выбирать арбузы с целой, плотной кожурой, сухим хвостиком и без повреждений. Это снижает риск для здоровья, сообщает 360.ru.

Фото: pxhere.com