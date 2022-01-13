Диетолог рассказала о продуктах, улучшающих настроение

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Улучшить психологическое состояние могут определенные продукты питания, в том числе жирная морская рыба и орехи. Об этом рассказала в четверг, 13 января, диетолог Светлана Фус в беседе с «Народными новостями», передают "Известия".

По ее словам, в составе рыбы находятся полиненасыщенные жиры Омега-3, которые могут облегчить симптомы депрессии и снять тревогу. Кроме того, как заверила врач, такую рыбу следует употреблять два раза в неделю. Однако предпочтение стоит отдать анчоусам, сардинам, сельди и лососю, пояснила диетолог.

Справиться с тревогой также позволят орехи. Фус, в частности, отметила грецкие орехи, в которых содержится больше всего успокаивающих нервы веществ.

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