Диетолог рассказала о позволяющей меньше пьянеть закуске

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Врач-диетолог Марина Макиша предложила закусывать алкоголь грибами, чтобы меньше пьянеть, передают "Известия".

По ее словам, содержащийся в грибах в большом количестве сорбент хитозан, как и другие сорбенты, позволяет снизить воздействие алкоголя на организм человека.

При этом съедать за день больше 300 г грибов не следует, так как хитозан состоит из нерастворимых пищевых волокон и может перегрузить пищеварительную систему.

В то же время она отметила, что дневной нормой грибов, употребляемых человеком в пищу, является 100–150 г, приводит ее слова 1 января Агентство городских новостей «Москва».

Фото: Depositphotos/"Известия"