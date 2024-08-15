Диетолог оценила пользу и вред от употребления варенья

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Варенье нельзя считать источником витаминов и минералов, потому что их количество не удовлетворяет суточную потребность человека, а многие даже исчезают при готовке. Об этом кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева рассказала в среду, 14 августа., пишут "Известия"

«Во время варки полностью исчезает витамин С, он разрушается. Более стойкие витамины — это группы B — бета-каротиноиды, которые находятся в темных ягодах, в оранжевых и красных: облепиха, клубника, черника. Варенье содержит большое количество органических кислот, в том числе салициловую кислоту. Поэтому мы используем малиновое варенье как средство от простуды. Салициловая кислота — аспирин, лекарство от простуды», — объяснила эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам Солнцевой, варенье всё-таки считается вредным продуктом, потому что в нем содержится большое количество сахара, а углеводов — почти 70%. При этом если выбирать между тортом и вареньем, то лучше выбрать второе.

По мнению специалиста по питанию, варенье нельзя людям, которые страдают сахарным диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Солнцева добавила, что малина, клубника, черника — плоды, которые содержат в себе наибольшее количество сохраняющихся при готовке полезных веществ, поэтому следует обратить внимание именно на эти ягоды.

Фото: freepik.com