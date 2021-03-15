Диетолог: детей нельзя ограничивать в питании во время Великого поста

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Детей нельзя ограничивать в питании во время Великого поста из-за их потребности в животном белке. Об этом врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала в понедельник, 15 марта, передают "Известия".

Доктор подчеркнула, что для нормального роста и развития детям необходимо ежедневно употреблять продукты с белком.

«Во-первых, дети растут. Для детского роста необходим белок каждый день, потому что детские ткани растут, а это всё белок, то есть мышечная масса, объем циркулирующей крови, объем внутренних органов — это всё белок, белок, белок», — сказала Тихомирова в комментарии телеканалу «Звезда».

По словам диетолога, у многих детей часто есть скрытая анемия, и ограничение в содержащих животный белок продуктах может усугубить недомогание. Также эксперт обратила внимание и на большую физическую подвижность детей и подростков.

«Дети бывают, как правило, более физически подвижны, поэтому детям, особенно растущим подросткам, я бы как врач удержание от белковых продуктов запретила бы», — сказала врач.

Фото: pixabay