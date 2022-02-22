«Диалоги с Героями»: в Самаре состоялась встреча с Героем Советского Союза Геннадием Кучкиным 

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Сегодня, 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества в патриотическом кластере Самарской губернии в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» состоялась встреча с Героем Советского Союза Кучкиным Геннадием Павловичем. В мероприятии приняли участие воспитанники военно-патриотических объединений, волонтеры Победы, бойцы студенческих отрядов, а также представители регионального поискового движения.

«Ежегодно на территории областной столицы проходят мероприятия с участием Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Георгиевских кавалеров, а также кавалеров Ордена Мужества. Подобные встречи предоставляют молодому поколению уникальную возможность личного общения с Героями Отечества. Они способствуют возрождению традиции наставничества, сохранению исторической правды и памяти о подвигах Защитников нашей Родины», - пояснила главный консультант департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Анастасия Ходорева.

В ходе встречи главный Герой рассказал о своем жизненном и боевом пути. Отдельно Геннадий Павлович остановился на службе в составе советских войск в Афганистане.

«26 лет я служил в рядах Вооруженных Сил СССР, пройдя путь от курсанта Ульяновского гвардейского танкового училища до командира танкового полка. Я горжусь Армией России – это наша гордость и наша честь. Мы можем спокойно жить, трудиться и быть уверенными, что нас защитят, что на земле будет мир и спокойствие. Время идет, и наша молодежь меняет нас. Вступая в ряды добровольцев, ребята продолжают нести славные традиции, которые направлены на помощь ветеранам в различных жизненных ситуациях», - рассказал Геннадий Кучкин.

Отметим, подобные мероприятия проводятся в Дни воинской славы и Памятные даты России. В Самарском регионе организатором Всероссийского проекта «Диалоги с Героями», который реализуется в рамках национального проекта «Образование», выступает Правительство Самарской области.

Фото: правительство СО