Детёныш, которого родила в Московском зоопарке панда Диндин, оказался самкой

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Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, оказался самкой. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Детенышу панды, родившемуся в Московском зоопарке, сегодня месяц. Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Обе панды — большая и маленькая — чувствуют себя прекрасно", — сообщил он.

Он отметил, что специалисты регулярно осматривают детеныша. У него в инкубаторе есть все необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха.

Собянин уточнил, что в первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала малышку, не могла спокойно поесть или поспать, но теперь детеныш подрос, у него появилась шерсть, изменилась терморегуляция — и Диндин относится спокойно, если ребенка забирают на осмотр. В это время она ест бамбук и отдыхает.

"Сейчас маленькая панда весит 1288 граммов, а по размеру она — 36,8 сантиметра. Специалисты говорят, что все параметры в норме", — отметил мэр Москвы.

По словам работников зоопарка, детеныш правильно развивается и хорошо набирает вес.

Фото : Пресс-служба Московского зоопарка