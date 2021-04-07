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Детям для отдыха в летнем лагере понадобятся тесты на коронавирус

7 апреля 2021 10:15
144
Детям для отдыха в летнем лагере понадобятся тесты на коронавирус

Детям, желающим отдохнуть в летнем лагере, теперь потребуются не только стандартные документы из медицинских учреждений, но и тесты на коронавирус. Такое заявление сделала глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, пишет РИА Новости.

"Детские лагеря уже начали подготовку к летней оздоровительной кампании, планируется, что если ситуация с коронавирусной инфекцией, будет такая, как сейчас, или лучше, то в лагерях летом смогут отдохнуть около четырех миллионов детей", - сказала Святенко.

Помимо этого, справки об отсутствии COVID-19 будут спрашивать и с персонала. Инна Святенко также отметила, что сейчас рассматриваются рекомендации, чтобы в детских лагерях работали сотрудники либо привившиеся, либо те, у которых уже выработаны антитела к вирусу, поскольку они переболели, сообщает ГТРК Самара.

"Но это не значит, что те, кто не переболел или не привился, не будут допускаться к такой работе", - сказала парламентарий.

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