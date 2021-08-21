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«Детская iВолга» —  новое направление на Молодежном форуме 

21 августа 2021 21:50
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Её участниками стали активисты Российского движения школьников, финалисты и победители Всероссийских проектов и программ РДШ.

На Молодёжном форуме ПФО «iВолга» впервые во Всероссийской форумной кампании проводится специальная программа «Детская iВолга».

«Детская iВолга» — это новое направление на Молодежном форуме ПФО «iВолга», участниками которой стали активисты Российского движения школьников, финалисты и победители Всероссийских проектов и программ РДШ, лидеры региональных детских советов РДШ, а также участники и финалисты конкурса «Большая перемена».

«Новый формат смены Детской iВолги уникален вообще для Всероссийского форумной кампании, в этом году у школьников появилась возможность стать полноценными участниками программы Форума», – отметила директор Форума «iВолга» Кристина Гнатюк.

Смена «Детская iВолга» создана для развития команд активистов РДШ, мотивации их кураторов и реализации детских желаний с помощью создания социально значимых проектов регионального и федерального значения. Проекты, которые будут генерироваться в процессе работы, позволят развивать ключевые навыки и повысят профессиональные навыки участников. Несмотря на уникальную программу, все участники смены погружены в атмосферу Форума и принимают участие не только в тренинговой программе от Российского детско-юношеского центра, но и участвуют в общефорумных мероприятиях.

Для создания проектов и реализации идей создана «Детская проектная мастерская ПФО», которая будет функционирует не только в момент проведения форума, но и после его завершения. «Детская проектная мастерская ПФО» станет одной из основных площадок объединения детей активистов РДШ регионов ПФО и финалистов конкурса «Большая перемена».

По результатам образовательной программы участники получат новые знания и навыки работы внутри самых крупных проектов РДШ, будут разработаны проекты, которые в дальнейшем будут реализованы в регионах или на федеральном уровне. По итогу смены будет создан «Банк проектных инициатив РДШ» и «Детская проектная мастерская ПФО»

Стать зрителем образовательной и культурной программы Молодежного форума ПФО «iВолга» можно до 23 августа, пройдя короткую авторизацию на сайте Форума, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:   пресс-служба департамента информационной политики СО

Теги: Детская iВолга новое направление

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