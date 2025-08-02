Дети Самарской области вернулись с отдыха на Черноморском побережье

119

В 2025 году была возобновлена хорошая традиция — дети Самарской области, находящиеся в трудной жизненной ситуации отправляются на отдых в детские оздоровительные лагеря, расположенные на Черноморском побережье.

Уже 207 ребят в возрасте от 7 до 17 лет отдохнули в лагерях Краснодарского края. Большинство детей – это дети участников специальной военной операции. Сегодня на железнодорожном вокзале их встретили родные и близкие.

Для всех детей путевки бесплатные. Отдых детей, а также их доставка до лагеря были организованы за счет средств областного бюджета.

В рамках смены продолжительностью 18 дней ребята отлично отдохнули, совмещая приятное с полезным: участвовали в спортивных и творческих состязаниях, играли в интеллектуальные игры. Непременными атрибутами отдыха стали замечательная солнечная погода, купание в море, атмосфера дружбы и зажигательные дискотеки каждый вечер.

До конца летнего периода путевками на Черноморское побережье будут обеспечены еще более 1 300 детей Самарской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей участников СВО.

В Самарской области всего за счет средств областного бюджета летом этого года планируется оздоровить более 33 тыс. детей, из них 9 996 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников СВО. Кроме того, Самарский регион примет на оздоровление 500 ребят из ДНР. В 2025 году охват детей отдыхом и оздоровлением за счет средств областного бюджета вырос на 30% – такую задачу ранее поставил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: департамент информационной политики Самарской области