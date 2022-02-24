Детей и подростков Самары приглашают принять участие в создании ботанического атласа региона

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В Самарской области стартовал региональный этап творческого конкурса «Третьяковка online», который организован в рамках Всероссийского детского образовательно-благотворительного проекта «Поколение М».



Дети и подростки 11-18 лет, увлекающиеся живописью и любящие природу, смогут изучить тонкости ботанической иллюстрации, изобразить растения Самарской области и увидеть свои работы в современном ботаническом атласе России, который будет представлен в главном музее национального искусства страны.



Для участия в конкурсе нужно до 20 марта 2022 года нарисовать один или несколько рисунков цветов, трав и других растений, которые можно встретить на территории Самарской области и загрузить фото или скан работ на сайт «Поколения М»vka.

Фото: pixabay