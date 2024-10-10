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Депутаты раскрыли суммы штрафов для квадроберов.



Рабочая группа вместе с юристами уже разработала поправки в Административный кодекс. Например, за выгул детей на четвереньках родителям придется выложить до 5 тыс. рублей, пишет Газета.Ru.



Что еще предлагают депутаты:



- наказывать за укусы прохожих и за вред здоровью вплоть до уголовного преследования;



- обязать родителей возместить ущерб, если квадробер испортил чужое имущество;



- штрафовать до 5 тыс. руб. за пропаганду квадробинга в соцсетях.



Если поправки одобрят — увлечение «пропадет молниеносно», и дети «вернутся в секции и кружки вместо ползания и лаяния на улицах», уверены в Госдуме. А еще это должно «привести в чувство мам и бабушек».

Как сообщает rg.ru ,ожидается, что поправки в АК РФ будут приняты в течение двух-трех месяцев.

"Остановим сетевую популяризацию движения крадроберов, и оно пропадет так же молниеносно, как появилось, - надеется зампред Комитета Госдумы по информационной политике и связи Андрей Свинцов. - Будут другие. Будем с ними работать системно".