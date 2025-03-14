Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноярском районе изъят мефедрон в значительном размере
В Красноярском районе изъят мефедрон в значительном размере
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
В канун Международного дня клиента «ЭнергосбыТ Плюс» отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области
В канун Международного дня клиента «ЭнергосбыТ Плюс» отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области
В Кинельском районе незаконно застрелили кабанов
В Кинельском районе незаконно застрелили кабанов
Прокуратура в Тольятти добилась установки пандуса в многоквартирном доме для семьи с маломобильными детьми
Прокуратура в Тольятти добилась установки пандуса в многоквартирном доме для семьи с маломобильными детьми
Депутаты Госдумы пожаловались в суд на повышение штрафов ПДД
Депутаты Госдумы пожаловались в суд на повышение штрафов ПДД
Самарского любителя тонировки задержали с огнестрельным оружием
Самарского любителя тонировки задержали с огнестрельным оружием
Почти 70% мошеннических атак в мессенджерах происходят в WhatsApp
Почти 70% мошеннических атак в мессенджерах происходят в WhatsApp*
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.62
0
EUR 94.26
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Депутат Нилов: на «зарплаты домохозяек» могут претендовать мужчины

14 марта 2025 12:18
139
Депутат Нилов: на «зарплаты домохозяек» могут претендовать мужчины

Новый вид пособия о выплате пособий домохозяйкам, равных прожиточному минимуму, будет доступен также мужчинам. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Домохозяйки — это чаще всего женщины. Но это (новое пособие. — прим.) может распространяться и на мужчин», — рассказал Нилов. Его слова приводит RT. Он отметил, что законопроект, первоначально внесенный в правительство экс-лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в 2020 году, был переделан с учетом замечаний и установления новых критериев.

Депутат также подчеркнул, что новое пособие будет доступно не только женщинам, но и мужчинам, соответствующим определенным критериям. Нилов уточнил, что хотя домохозяйки чаще всего являются женщинами, пособие может быть распространено и на мужчин, аналогично отпуску по уходу за ребенком. Он также добавил, что срок выплаты пособия не будет влиять на страховой стаж, однако должен учитываться при назначении пенсии, пишет Ура.ру. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
14 марта 2025  13:55
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
19
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
14 марта 2025  12:58
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
116
Самарская область принимает участие в выставке-форуме
14 марта 2025  10:34
Самарская область принимает участие в выставке-форуме "Интурмаркет"
182
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
14 марта 2025  10:19
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
168
С рабочим визитом в Самарскую область прибыла делегация политической партии ЛДПР.
13 марта 2025  20:59
Губернатор Вячеслав Федорищев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обсудили развитие отрасли БАС на площадке «Транспорта будущего» в Тольятти
852
Весь список