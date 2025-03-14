Депутат Нилов: на «зарплаты домохозяек» могут претендовать мужчины

139

Новый вид пособия о выплате пособий домохозяйкам, равных прожиточному минимуму, будет доступен также мужчинам. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Домохозяйки — это чаще всего женщины. Но это (новое пособие. — прим.) может распространяться и на мужчин», — рассказал Нилов. Его слова приводит RT. Он отметил, что законопроект, первоначально внесенный в правительство экс-лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в 2020 году, был переделан с учетом замечаний и установления новых критериев.

Депутат также подчеркнул, что новое пособие будет доступно не только женщинам, но и мужчинам, соответствующим определенным критериям. Нилов уточнил, что хотя домохозяйки чаще всего являются женщинами, пособие может быть распространено и на мужчин, аналогично отпуску по уходу за ребенком. Он также добавил, что срок выплаты пособия не будет влиять на страховой стаж, однако должен учитываться при назначении пенсии, пишет Ура.ру.