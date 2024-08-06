Депутат Горелкин: замедление YouTube не повлияет на стабильность работы Android

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Сценарий принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается, при этом замедление YouTube не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в РФ, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, об этом он написал в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России", - написал он.

Он отметил, что такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие - ответные меры не должны причинять вред гражданам России.

"А по YouTube выход, по сути, сегодня один: Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство", - добавил депутат.