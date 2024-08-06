Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый из претендентов на пост министра представил руководителю региона свои предложения о дальнейшей деятельности профильного ведомства с учетом приоритетов, возможностей.
Вячеслав Федорищев встретился с кандидатами на должность министра молодежной политики Самарской области
По итогам консилиума они дадут сотрудникам рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению и предложат свои идеи по развитию системы помощи таким детям.
Специалисты благотворительного фонда "Дорога жизни" проверили самарские интернаты
Сценарий принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается.
Депутат Горелкин: замедление YouTube не повлияет на стабильность работы Android
Для выполнения своей сложной и ответственной работы сотрудники МЧС России должны всегда быть в хорошей физической форме.
Сотрудники ГУ МЧС СО сдают экзамены на квалификационные звания
Также Вячеслав Федорищев обсудил направления развития завода ИНКАТЕХ.
Глава региона Вячеслав Федорищев встретился с жителями Нефтегорского района
Среди юниорок победителем стала связка Анна Шашкова / Анастасия Романова.
В Пензе на первенстве России по спортивному туризму спортсмены Самарской области завоевали три медали
В Самаре ночью +16, +18° С, днем +23, +28°С.
7 августа в Самарской местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +28°С
Жители этого района теперь могут обратиться в ближайший офис обслуживания для физлиц на ул. Революционная, 101Б.
Офис обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре на ул. Мориса Тореза, 101А прекращает работу
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.95
-0.75
EUR 93.04
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Депутат Горелкин: замедление YouTube не повлияет на стабильность работы Android

6 августа 2024 18:33
134
Сценарий принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается.

Сценарий принудительной блокировки YouTube в РФ не рассматривается, при этом замедление YouTube не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в РФ, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, об этом он написал в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России", - написал он.

Он отметил, что такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие - ответные меры не должны причинять вред гражданам России.

"А по YouTube выход, по сути, сегодня один: Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство", - добавил депутат.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Каждый из претендентов на пост министра представил руководителю региона свои предложения о дальнейшей деятельности профильного ведомства с учетом приоритетов, возможностей.
6 августа 2024  19:43
Вячеслав Федорищев встретился с кандидатами на должность министра молодежной политики Самарской области
231
Первая укладка асфальтобетона: на верхнем участке улицы XXII Партсъезда в Самаре продолжается реконструкция
6 августа 2024  11:14
Первая укладка асфальтобетона: на верхнем участке улицы XXII Партсъезда в Самаре продолжается реконструкция
510
Обход Тольятти в Самарской области может стать частью трассы М-12
6 августа 2024  10:31
Обход Тольятти в Самарской области может стать частью трассы М-12
245
Самара стала местом корпоративных финальных состязаний уже в четвертый раз, конкурсы на базе АО «Транснефть – Приволга» проходили в 2003, 2009 и 2019 годах.
5 августа 2024  18:50
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии конкурса «Лучший по профессии» среди нефтепроводчиков
485
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
5 августа 2024  13:17
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
441
Весь список