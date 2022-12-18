Департамент по делам молодежи региона награжден Знаком РСМ «За поддержку деятельности Российского Союза Молодежи»

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Одним из масштабных совместных проектов стал Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который в этом году вновь проходил на самарской земле с 18 по 24 мая.



Впервые фестиваль, зародившийся 30 лет назад в нашей губернии, вышел за рамки закрытых сценических площадок, подарив настоящий праздник гостям и жителям губернии. Такой формат проведения мероприятия высоко оценил первый руководитель Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который на церемонии закрытия фестиваля подчеркнул: «На дни фестиваля Самара точно стала главной молодежной столицей нашей страны и не только нашей страны».



Уже осенью текущего года ХХХ Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» завоевал звание лучшего молодежного туристического события и стал обладателем Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022.



А благодаря народному голосованию Премии «Время молодых» Студвесна сможет получить общественное признание на федеральном уровне и одержать победу в номинации «Событие года».



Народное голосование завершится сегодня, 18 декабря, в 23:59 (мск). У вас еще есть время, чтобы поддержать это масштабное событие года и проголосовать на сайте.

Фото: департамент информационной политики СО