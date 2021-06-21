Денис Клявер выступит 21 июня на территории самарской фан зоны

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21 июня в 23 часа стартует матч «Россия – Дания». Прямая трансляция будет вестись на фан-зоне «Наши парни. Играем за вас» на территории стадиона «Солидарность Арена».

Для обеих команд игра станет заключительной и решающей на групповом этапе турнира. По итогам поединка станет известно, кто продолжит участие в чемпионате Европы.

Напомним, что на протяжении всего Евро-2020 (такое название сохранил турнир, который должен был пройти в прошлом году), с 11 июня по 11 июля, в крупных городах России пройдут мероприятия, посвященные матчам национальной сборной. Организатором фан- фестивалей стал Российский футбольный союз. Самара стала одним из городов - участников фан - фестиваля Евро-2020.

21 июня до начала прямой трансляции матча в рамках фан-фестиваля в 18 откроется выставка «Трофи-тур», которую организует ФК «Зенит» для демонстрации кубка победителя российской премьер-лиги. Болельщики смогут сделать памятную фотографию, поучаствовать в конкурсах и в розыгрышах призов – сувенирной продукции клуба.

Также для болельщиков предусмотрена концертно-развлекательная программа с выступлением музыкальных групп. Хедлайнером фестиваля станет Денис Клявер.

Спортивно-интерактивные площадки «Шумомер», «Верхотура», «Технофан», стена пожеланий, киберфутбол и парк экстремальных видов спорта продолжат свою работу во время выступлений артистов, пишет Самру.ру.

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