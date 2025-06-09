«День цифры»: всероссийский проект пройдёт в детских лагерях летом 2025 года

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Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы ИТ подготовили дополнительные мероприятия всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий для детских летних лагерей «День цифры». Проект направлен на раннюю профориентацию детей в летнее время и дает возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время отдыха в детском или пришкольном лагере.

Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. Цель десятилетия - решение важнейших задач развития общества и страны, а также привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи. Такие проекты как «Урок цифры» и «День цифры» вносят вклад в развитие цифровой грамотности юных россиян и проходят в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Второй год Академия ИИ готовит материалы специально для детских лагерей. В летнюю оздоровительную кампанию 2024 года мероприятие «День цифры» было реализовано более чем в 3,5 тыс. учреждений детского отдыха и оздоровления, и более 300 тыс. детей приняли участие в проекте и познакомились с основами искусственного интеллекта с помощью разработок Академии ИИ, а сама инициатива получила положительную обратную связь со стороны педагогов и организаторов детского отдыха.

По итогам прошлого учебного года Самарская область вошла в топ-30 регионов России по количеству школьников, вовлеченных в «Уроки цифры».

««День цифры» – это важный шаг в развитии цифрового образования и будущего ИТ-отрасли России. Проект не только знакомит детей с актуальными технологиями – от искусственного интеллекта до анализа данных – но и делает это в лёгком, интерактивном формате, который увлекает и запоминается. Уверен, в этом сезоне десятки тысяч школьников по всей стране примут участие и унесут с собой не только новые знания, но и яркие впечатления», – комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

«Внедрение искусственного интеллекта в программу летних лагерей становится не просто образовательным трендом, а необходимым элементом подготовки подрастающего поколения к жизни в цифровую эпоху. Проект Академии искусственного интеллекта открывает новые горизонты для развития творческого и технического потенциала детей и подростков, формирует у них навыки работы с современными технологиями и помогает им стать активными участниками цифровой трансформации общества», – комментирует Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Команда экспертов Академии искусственного интеллекта Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» разработала новый комплект методических материалов для проведения просветительских мероприятий по искусственному интеллекту в детских лагерях. Материалы ориентированы на вовлечение детей и подростков в тему ИИ в интерактивной и доступной форме и включают сюжетную линию, тематический тимбилдинг, кейс-игру «НейроГрад: создавай будущее с ИИ», мероприятие «Время историй», настольную игру «НейроСтартап» и квиз «Искусство интеллекта». Программа игры «День цифры» рассчитана на один день и состоит из нескольких игровых блоков.

Фото: минцифры России