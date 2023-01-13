День Самарской губернии отметят в учреждениях культуры региона

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13 января наш регион празднует День Самарской губернии, в этот день учреждения культуры подготовили специальную программу.

Исторический парк «Россия – Моя история» открывает двери для бесплатного посещения экспозиций. Гости смогут посетить мультимедийные выставки: «Рюриковичи», «Романовы», «Жизнь с вирусами» и «Небо Родины».

13 и 14 января будет организована сборная экскурсия «Самара: от крепости до губернии» и квесты «Легенды Жигулей» и «Спешим на помощь князю Засекину»

Необходима предварительная запись: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52.

В самарской областной библиотеке для молодёжи 16 и 17 января пройдет цикл мероприятий «Искусство любить свой край», посвященный Дню образования Самарской губернии — лекции, интеллектуальные игры, художественная выставка. Подробная программа здесь.

Областная детская библиотека 13 января откроет Неделю краеведения «Самарские истории – 2023».

Начнет неделю встреча с Александром Житковым – историком, краеведом, сотрудником Музея «Детская картинная галерея». Читатели узнают интересные и необычные исторические факты о Самаре – столице губернии, о строительстве крепости «Самарский городок» и многое другое. Все желающие смогут познакомиться с книгами и полезной информацией о нашем городе и его символах на интерактивной выставке «Самарский край – сердце России».

В течение Недели краеведения «Самарские истории» пройдут встречи со специалистами, которые познакомят детей и подростков с историей, культурой и природой Самарского края. Среди гостей – сотрудник Национального парка «Самарская Лука» Татьяна Барановская, главным зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко, краевед и руководитель клуба «Живая история» Сергей Васюткин, сотрудник Архитектурной школы Футуругуру. Читатели смогут принять участие в различных краеведческих играх и квестах, которые помогут узнать много интересного о родном крае.

Подробнее в группе библиотеки ВКонтакте.

В честь события в Сызрани во всех домах культуры пройдут акции «Рисуем для губернии». Центральная библиотека приглашает на Краеведческий диктант. Участников мероприятия ждут интересные вопросы о Самарской губернии, родном городе, а также памятные призы.

Вечером в драматическом театре пройдет совместное мероприятие учреждений культуры, в котором примут участие детская художественная школа им. Тимошенко с выставкой творческих пленэрных работ учащихся, а также Краеведческий музей с макетами существующих и ретроспективных зданий под названием «Один день из жизни города». В фойе второго этажа выступит фольклорный ансамбль «Живая вода». А артисты драматического театра покажут уже полюбившийся театральный капустник «Снежная некоролева».

В центре для детей и подростков «БиблДом» Октябрьска стартует игра-викторина «Земля Самарская», где читатели старшего школьного возраста отправятся в виртуальное путешествие по региону.

Этапы игры содержат вопросы по истории родного края, знаменательным датам и известным достопримечательностям области. Соревнуясь, участники прогуляются по любимым местам своей малой родины. Побывают на горе Стрельной, заглянут на Грушинский фестиваль, побродят по улицам родного города и вспомнят героев, в чью честь они названы, полюбуются шедевром строительного искусства – Александровским мостом и узнают имена людей, которые прославили и прославляют родной город и край. Дополнит мероприятие одноименная выставка новинок краеведческой литературы.

Библиотека-филиал № 4 Новокуйбышевска приглашает на краеведческий экскурс «Путешествие по Самарской губернии». Участники в игровой форме узнают имена первых градоначальников, первостроителей, завоевателей земель. Посчитают, сколько субъектов входит в Самарскую область, прогуляются по национальным заповедникам и паркам, посмотрят на памятники и исторические здания.

В 14:00 пройдет праздничная программа «Здесь Родины моей начало», в зрительном зале «ДЦ «Русич» Тольятти. В яркой театрализованной форме зрителям будет рассказано о настоящем и прошлом Самарского края, о героических поступках и подвигах земляков, о том, чем гордится каждый. Старинные и современные мелодии и песни прозвучат в концертном блоке в исполнении Народных ансамблей «Серафим» и «Веселуха». В программе, так же примут участие: специалисты Библиотеки №6 «Патриот» и отряд юноармейцев МБУ «Школа №2», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО