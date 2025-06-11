День России с Самарским областным художественным музеем

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Ежегодно, 12 июня Самарский областной художественный музей приглашает всех приобщиться к красоте национальных ремесленных традиций и народной культуры и провести время в теплой творческой компании в живописнейшем месте Самарской Луки.

В этот день в Историко-музейном комплексе в с. Ширяево пройдет ежегодный музейный фестиваль «Колыбель ремесел», приуроченный к празднованию Дня России.

Гостей фестиваля ждут интерактивные тематические экскурсии, мини-ярмарки, выставки, мастер-классы, авторские показы мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Самарской области, а также насыщенная театрально-музыкальная программа.

Традиционно музейные парковые зоны делятся на тематические фестивальные площадки: «Гончарное дело»; «Художественная резьба по дереву»; «Лозоплетение, плетение из трав, бересты и рогоза»; «Авторские куклы и игрушки из ваты, текстиля и природных материалов»; «Валяние»; «Вышивка и лоскутное шитье» «Кожевенное дело»; «Витражное искусство»; «Горячая эмаль на меди»; и др.

На протяжении всего дня проходят авторские показы, ярмарки и увлекательные мастер-классы, в ходе которых мастера делятся секретами своих ремесел, а все желающие (и взрослые, и дети) могут создать оригинальный сувенир и забрать его с собой.

«Колыбель ремёсел» – отличный повод приехать в День России в Ширяево и провести время красиво и душеполезно: в окружении изумительной природы и удивительных людей, в атмосфере традиционной русской культуры и народного творчества!

Начало программы в 12:00. 0+

Фото: пресс-служба Самарского областного художественного музея