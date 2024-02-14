"Дачная амнистия" для имущества общего пользования продлена до 2031 года

Закон о продлении упрощенного порядка регистрации зданий и сооружений, относящихся к общему имуществу СНТ, подписан президентом России Владимиром Путиным.

Воспользоваться возможностями "дачной амнистии" можно будет до 1 марта 2031 года. В законе речь идет о постройках, возведенных до 2004 года. По упрощенным правилам для их регистрации достаточно правоустанавливающего документа и декларации, составленной председателем товарищества, без подготовки технического плана.

По данным Госдумы, на данный момент с помощью "дачной амнистии" легализовано уже порядка 15 миллионов объектов.

В дальнейшем законодатели намерены упростить процесс оформления домов на несколько семей, а также бань, летних кухонь и сараев, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет Смотрим.