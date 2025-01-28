193

Чуть более 30 дней осталось до окончания приема заявок для участия во всероссийском конкурсе на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Он проводится под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и автономной некоммерческой организацией «Российская система качества».

Цель конкурса - развитие рынка органической продукции в Российской Федерации, формирование привычек к здоровому образу жизни граждан, охрана окружающей среды и внедрение принципов устойчивого развития органического сельского хозяйства, поощрение передового опыта в развитии производства органической продукции как в Российской Федерации, так и в Евразийском экономическом союзе.

Участниками Конкурса могут быть:

сертифицированные производители органической продукции, включенные в единый государственный реестр производителей органической продукции,

организации розничной торговли органической продукцией,

организации, осуществляющие онлайн-торговлю органической продукцией,

средства массовой информации,

блогеры,

молодежь (граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно), обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, обучающиеся в общеобразовательных организациях.

До 7 марта секретариатом конкурсной комиссии (Департамент развития органической

и «зеленой» продукции Роскачества: organic@roskachestvo.gov.ru, +7 495 777-43-12, доб. (141)) идет прием заявок.

С 10 марта по 7 апреля будет проходить выбор народного органического бренда (всероссийское голосование).

В апреле состоится заседание конкурсной комиссии и церемония награждения победителей.

Более подробная информация и положение о Конкурсе: https://roskachestvo.gov.ru/about/competence/organic/contest/?sphrase_id=954209.