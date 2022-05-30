«Чумовая дискотека» пройдет в психоневрологическом интернате для детей-инвалидов в преддверии Дня защиты детей

84

Благотворительный фонд ЕВИТА совместно с участниками проекта «Волонтеры-Особым детям» 31 мая, в преддверии Дня защиты детей, проведет большой праздник для воспитанников детского психоневрологического интерната (ПНИ).

В программе дискотека, танцы с клоуном Сердечкиным, игры с аниматорами, шоу мыльных пузырей и многое другое:

— мастер-класс по рисованию от благотворительного фонда «Источник Веры»;

— кулинарный мастер-класс от самарского отделения ОНФ;

— творческие мастерские от общественной организации «Свежий ветер».

Самарское отделение ОНФ приготовит для ребят мороженное, а друзья БФ ЕВИТА из компании «ДОДО Пицца» порадуют детей вкусными пиццами.

Исполнительный директор БФ ЕВИТА Ольга Шелест:

«Впервые мы провели «чумовую дискотеку» для ребят из ПНИ 31 мая 2019 года. На следующий год началась пандемия. Интернат был закрыт на карантин. Мы очень переживали, что дети ждут нас и не понимают почему вдруг мы бросили их и не приезжаем. Как только появилась возможность посещать ребят, фонд ЕВИТА сразу же начал выезжать в ПНИ. Теперь мы проводим праздники для воспитанников интерната ежемесячно. Но праздник такого масштаба, как пройдет завтра, в преддверии Дня защиты детей, мы проведем впервые с начала пандемии. Это будет грандиозное событие. В ПНИ приедет много волонтеров. Они помогут принять участие в веселье детям, которые передвигаются на инвалидных колясках и сами прийти не смогут».

Праздник пройдет во вторник 31 мая, сообщает пресс-служба фонда.