число вакансий с возможностью подработки за год выросло на 26%

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Эксперты Авито Работы изучили динамику вакансий с возможностью подработки и средние зарплатные предложения для таких форматов занятости за III квартал текущего года. Аналитики выяснили, что число таких вакансий на платформе по итогам III квартала выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников также повысились на 26%.

Среди профессий, на которые наблюдается самый высокий спрос работодателей и активный рост числа вакансий с возможностью подработки, лидируют рабочие профессии — бетонщики, штукатуры и кладовщики.

Так, спрос на бетонщиков с возможностью подработки увеличился в 2,8 раза (+185%) за год, а работодатели готовы предложить новым сотрудникам от 60 000 до 140 000 рублей в месяц в зависимости от количества рабочих часов и опыта соискателя.

Число вакансий с опцией подработки для штукатуров за год выросло в 2,5 раза (+155%), при этом предлагаемые зарплаты для кандидатов на такие вакансии варьируются от 50 000 до 90 000 рублей в месяц.

На третьем месте — профессия кладовщика, где количество предложений о подработке выросло в 2,5 раза (+153%), а соискатели могут рассчитывать в среднем на 30 000 – 60 000 рублей ежемесячно при неполной занятости.