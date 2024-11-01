Я нашел ошибку
Главные новости:
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Тольяттинец обвиняется в совершении многоэпизодного мошенничества
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
2 ноября в регионе дождь, до +9°С
В Самаре ввели в эксплуатацию 1 очередь строительства проблемной долевки
В Самаре ввели в эксплуатацию 1 очередь строительства проблемной долевки
Только 9% самарцев боятся увольнения
Только 9% самарцев боятся увольнения
В этом году налогоплательщики впервые получили расчет налога на доход от вкладов.
В этом году налогоплательщики впервые получили расчет налога на доход от вкладов
В Самаре автомобиль врезался в дерево, пострадали женщина и ребенок
В Самаре автомобиль врезался в дерево, пострадали женщина и ребенок
число вакансий с возможностью подработки за год выросло на 26%
Число вакансий с возможностью подработки за год выросло на 26%
В ДТП в Кинельском районе пострадали водитель и два пассажира
В ДТП в Кинельском районе пострадали водитель и два пассажира
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.02
-0.03
EUR 105.52
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре откроется новая интерактивная арт-галерея с таинственными картинами Ван Гога
Самарская областная научная библиотека приглашает на открытые встречи проекта «Интеллектуальная среда»
Самарский зоопарк приглашает гостей на День лисы
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Число вакансий с возможностью подработки за год выросло на 26%

1 ноября 2024 13:39
97
число вакансий с возможностью подработки за год выросло на 26%

Эксперты Авито Работы изучили динамику вакансий с возможностью подработки и средние зарплатные предложения для таких форматов занятости за III квартал текущего года. Аналитики выяснили, что число таких вакансий на платформе по итогам III квартала выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников также повысились на 26%.

Среди профессий, на которые наблюдается самый высокий спрос работодателей и активный рост числа вакансий с возможностью подработки, лидируют рабочие профессии — бетонщики, штукатуры и кладовщики.

Так, спрос на бетонщиков с возможностью подработки увеличился в 2,8 раза (+185%) за год, а работодатели готовы предложить новым сотрудникам от 60 000 до 140 000 рублей в месяц в зависимости от количества рабочих часов и опыта соискателя.

Число вакансий с опцией подработки для штукатуров за год выросло в 2,5 раза (+155%), при этом предлагаемые зарплаты для кандидатов на такие вакансии варьируются от 50 000 до 90 000 рублей в месяц.

На третьем месте — профессия кладовщика, где количество предложений о подработке выросло в 2,5 раза (+153%), а соискатели могут рассчитывать в среднем на 30 000 – 60 000 рублей ежемесячно при неполной занятости.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
1 ноября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
146
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
1 ноября 2024  10:39
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
184
В Самарской области ожидается гололедица
31 октября 2024  13:52
В Самарской области ожидается гололедица
495
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
31 октября 2024  12:27
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
361
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
31 октября 2024  09:27
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
374
Весь список