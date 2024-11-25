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Число вакансий для зоонянь выросло втрое

25 ноября 2024 15:41
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число вакансий для зоонянь выросло втрое

Ко Всемирному дню домашних животных эксперты Авито Работы проанализировали данные о вакансиях в зоосфере и выявили значительное увеличение спроса на специалистов таких профессий, как зооняни (+221%) и грумеры (+135%). Эта динамика отражает растущее внимание к благополучию домашних питомцев и тренд на ответственное владение животными, что подтверждается ростом вакансий и повышением зарплатных предложений в этой области. 

За последний год спрос на специалистов по работе с животными заметно вырос. Наибольшая динамика наблюдается в сфере ухода за домашними питомцами: в октябре 2024 года количество вакансий для зоонянь увеличилось в 3,2 раза (+221%) год к году. Эти специалисты отвечают за домашних животных в отсутствие их владельцев, обеспечивая уход, кормление и общение. Сотрудники требуются в различных организациях: они могут работать в ветклиниках, гостиницах для животных, приютах, или заниматься частным уходом на дому. За последний год зооняням стали предлагать зарплату на 28% больше, чем в октябре прошлого года (43 313 рубля).

Грумеры, которые отвечают за профессиональный уход за шерстью и внешним видом питомцев, также остаются в числе востребованных специалистов: вакансий для них стало больше в 2,4 раза (+135%). Вслед за спрос растут и средние зарплатные предложения — на 5% год к году (53 003 рубля).

Стабильно высокий спрос сохраняется на ключевых специалистов, занятых в сфере ухода за питомцами — ветеринарных врачей. За год количество вакансий для этих профессионалов выросло на 4%. Интересно, что рост предлагаемых зарплат для этих сотрудников опережает динамику увеличения числа вакансий. В сравнении с октябрем 2023 года ветеринарным врачам стали предлагать зарплату на 13% выше — средняя сумма, указываемая в вакансиях, составила 65 962 рубля.

 

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