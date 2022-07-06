Четверть россиян вызывают полицию из-за конфликтов с соседями

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Каждый четвертый россиянин был вынужден вызывать полицию для решения конфликта с соседями в многоквартирном доме, выяснила СК «Росгосстрах» в ходе репрезентативного опроса совершеннолетних россиян, представляющих все федеральные округа. Почти половина опрошенных пытались урегулировать бытовые конфликты напрямую, но предпочли бы, чтобы вопрос решался повышением штрафов за нарушение тишины в доме.

45% респондентов сообщили, что были вынуждены пытаться урегулировать бытовые конфликты с соседями по подъезду лично. При этом каждый десятый признался, что дело дошло до скандала. Каждый четвертый вызывал полицию. Некоторые писали обличающие записки в публичном пространстве, например, в лифте или на входной двери подъезда (5%), с целью пристыдить. Но, несмотря на разные способы решения конфликта, в половине случаев никакого результата не было, отмечают опрошенные.

Соседи в многоквартирных домах не должны регулировать бытовые ссоры самостоятельно — так считает больше половины россиян. Решением таких проблем, по их мнению, может послужить увеличение штрафов за нарушение «режима тишины».

Как показал опрос, самыми нежелательными соседями по подъезду россияне считают наркоманов, страдающих алкоголизмом, граждан с низкой социальной ответственностью и людей с психическими расстройствами (59%). Неожиданно мало россиян беспокоят соседские супружеские ссоры (5%). Более неприятными соседями называли грязнуль (6%), любителей громкого секса (6%) и шумных маленьких детей (6%).

«Как показало наше исследование, некомфортное соседство в многоквартирном доме — у нас отнюдь не редкое явление. И при этом две трети россиян не страхуют имущество, даже проживая рядом с соседями, которые позволяют себе выбросить окурок из окна на балконы ниже, или забыть выключить чайник на плите, не перекрыть краны — то есть, с людьми, по вине которых может вспыхнуть пожар или произойти залив нескольких этажей, — говорит начальник управления андеррайтинга имущественных видов ПАО СК «Росгосстрах» Екатерина Зенченко. — А ведь большинство граждан нашей страны обитают в многоквартирных домах, где для того, чтобы многие жильцы получили крупный ущерб, достаточно иметь всего одного безответственного соседа».