Чемпионат ЦВО по зимнему офицерскому троеборью стартовал в Самаре

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Чемпионат по военно-спортивному многоборью в дисциплине зимнее офицерское троеборье среди военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) стартовал в Самаре. Спортивные состязания проходят на базе Федерального автономного учреждения Минобороны России "Центральный спортивный клуб Армии" (ЦСК ВВС, г. Самара).

Торжественная церемония открытия прошла в универсальном спортивном комплексе «Стара-Загора» самарского филиала ЦСКА. К спортсменам с напутственными словами обратились представители командования общевойсковой армии ЦВО, ЦСКА и волонтёрского движения поддержки военнослужащих участвующих в специальной военной операции. Также перед военнослужащими выступили танцевальные творческие коллективы.

В спортивном мероприятии принимают участие 60 спортсменов, представляющих 13 команд из воинских частей, соединений и военных учебных заведений, входящих в состав ЦВО. Впервые в чемпионате ЦВО по офицерскому троеборью принимают участие военнослужащие женского пола.

Военнослужащие соревнуются в стрельбе из пистолета Макарова, плавании и лыжной гонке на различные дистанции. Победители определятся в трех возрастных группах: до 30 лет, от 30 до 40 лет и старше 40 лет, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото предоставлено пресс-службой ЦВО