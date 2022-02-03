"Чайка" - победитель конкурса "Достояние губернии" в номинации «Регион спорта»

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В среду, 2 февраля, состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса компаний «Достояние губернии – 2021», который проводится «Самарским областным вещательным агентством» и телеканалом «Губерния» совместно с Общественной палатой региона при поддержке Правительства области уже на протяжении пяти лет.

Победителем конкурса в номинации «Регион спорта» стал учебно-спортивный центр «Чайка». Тысячи поклонников лыжного спорта регулярно посещают трассы спортивной базы и приобщаются к здоровому образу жизни. На сегодняшний день на территории учреждения продолжается строительство лыжероллерной трассы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Общая длина асфальтовой трассы с искусственным освещением составит свыше 6 км. Появятся мобильные трибуны на 100 посадочных мест, а также двухэтажные обогреваемые помещения, в которых разместятся судейские, раздевалки и помещения для подготовки лыж.

«Заветная статуэтка — это награда всей моей команды. Ежедневно мы прикладываем все усилия, чтобы сделать наше учреждение точкой притяжения для жителей региона. Удобным и комфортным местом для отдыха, занятий спортом. Приглашаем всех на наши лыжные трассы», — отметила директор ГАУ СО УСЦ «Чайка» Елена Лазарева.

Фото: минспорт СО