Чай с вареньем или водка с перцем: как россияне лечат простуду дома

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -25, -27°С, днем -13, -15°С. На дорогах ночью местами гололедица, днем местами снежные заносы.
11 января в Самарской области небольшой снег, метель, до -18°С
Уже по традиции мультимедийный Исторический парк станет площадкой для обмена опытом и творческой поддержки молодежи Самарской области.
В Самарском Историческом парке состоится Областная Форсайт-сессия «Инициатива + команда»
В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.
11 января в Самарской области ожидается метель, усиление ветра, на дорогах местами снежные заносы
Мероприятия прошли в рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» и акции «Ёлка желаний».
Самарские транспортные полицейские и общественники поздравили детей с Новым годом
В Похвистнево сотрудники полиции поздравили ребят подшефной школы с новогодними праздниками, пожелали здоровья, творческих успехов и хорошей учебы.
В губернии завершилась Всероссийская акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»
ТОАЗ поздравил жителей Тольятти с Новым годом, установив в городе праздничную иллюминацию и организовав цикл детских представлений во Дворце культуры «Тольяттиазот».
«Тольяттиазот» поздравил жителей Тольятти с Новым годом
Оценка регулирующего воздействия — это механизм, позволяющий бизнесу принимать участие в государственном регулировании предпринимательской деятельности.
Оценка от бизнеса: Самарская область вошла в число лидеров качества проведения регуляторной политики
Более 100 новых клиентов зарегистрировались на маркетплейсе «РЖД Маркет» в 2023 году
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.4
0.71
EUR 98.98
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Чай с вареньем или водка с перцем: как россияне лечат простуду дома

10 января 2024 13:35
150
Чай с вареньем или водка с перцем: как россияне лечат простуду дома

Почти треть россиян (29%) занимаются самолечением в случае возникновения симптомов заболеваний. 16% склонны терпеть нежелательные проявления болезней, так как у них нет времени на лечение. А почти каждый десятый (9%) использует народные методы избавления от недомоганий. Такие данные были получены в ходе исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu среди 1215 россиян. 

Каждый пятый предпочитает при лечении совмещать народные средства и медикаменты. 20% руководствуются исключительно рекомендациями врачей или полностью самостоятельно назначают себе лечение лекарствами. А 19% лечатся только с помощью народных средств. 

Самыми популярными методами самолечения являются: горячий чай с вареньем (44%), водка с перцем внутрь или в качестве обтираний (34%), мази с эвкалиптом от кашля (26%). Каждый десятый укрепляет иммунитет с помощью имбиря с цитрусами, борется с заложенностью носа с помощью горячей соли и ингаляций чесноком и эфирными маслами, а в качестве профилактики болезней ходят в бани и сауны. 

Однако каждому четвертому народные методы не помогли избавиться от болезней или укрепить иммунитет. Еще 57% отметили лишь частичную эффективность этих практик. А каждый десятый россиянин отметил, что течение болезни ухудшалось из-за самолечения с помощью народных средств. 

70% пользуются народными методами поддержания здоровья зимой. Так, каждый четвертый уверен, что в холодное время года важно одеваться как можно теплее и принимать витамины C и D, чтобы не заболеть. При этом 16% считают, что залог здоровья – это многослойность в одежде. Еще 15% помнят заветы родителей про ношение шапки и шарфа. А 12% позволяют себе немного алкоголя перед выходом на улицу для согревания. 

При этом, далеко не все видят эффект от таких мер. Каждый четвертый не видит пользы совсем, а половина – лишь частично. Более того, 35% отметили ухудшение иммунитета – они стали чаще болеть. 

Но почему многие продолжают верить в эти инструменты? Каждый четвертый делает это по привычке из детства, а пятая часть уверена, что известность этих методов говорит об их эффективности. Еще 15% не хотят пользоваться лекарствами слишком часто. 13% уверены, что в борьбе с болезнью все средства хороши (в том числе и народные). А каждый десятый доверяет советам других людей. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
от Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
10 января 2024  13:00
От Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
450
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 января 2024  10:45
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
253
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
9 января 2024  14:01
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
864
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
9 января 2024  13:44
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
627
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
7 января 2024  14:16
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
1177
Весь список