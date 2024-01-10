Чай с вареньем или водка с перцем: как россияне лечат простуду дома

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Почти треть россиян (29%) занимаются самолечением в случае возникновения симптомов заболеваний. 16% склонны терпеть нежелательные проявления болезней, так как у них нет времени на лечение. А почти каждый десятый (9%) использует народные методы избавления от недомоганий. Такие данные были получены в ходе исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu среди 1215 россиян.

Каждый пятый предпочитает при лечении совмещать народные средства и медикаменты. 20% руководствуются исключительно рекомендациями врачей или полностью самостоятельно назначают себе лечение лекарствами. А 19% лечатся только с помощью народных средств.

Самыми популярными методами самолечения являются: горячий чай с вареньем (44%), водка с перцем внутрь или в качестве обтираний (34%), мази с эвкалиптом от кашля (26%). Каждый десятый укрепляет иммунитет с помощью имбиря с цитрусами, борется с заложенностью носа с помощью горячей соли и ингаляций чесноком и эфирными маслами, а в качестве профилактики болезней ходят в бани и сауны.

Однако каждому четвертому народные методы не помогли избавиться от болезней или укрепить иммунитет. Еще 57% отметили лишь частичную эффективность этих практик. А каждый десятый россиянин отметил, что течение болезни ухудшалось из-за самолечения с помощью народных средств.

70% пользуются народными методами поддержания здоровья зимой. Так, каждый четвертый уверен, что в холодное время года важно одеваться как можно теплее и принимать витамины C и D, чтобы не заболеть. При этом 16% считают, что залог здоровья – это многослойность в одежде. Еще 15% помнят заветы родителей про ношение шапки и шарфа. А 12% позволяют себе немного алкоголя перед выходом на улицу для согревания.

При этом, далеко не все видят эффект от таких мер. Каждый четвертый не видит пользы совсем, а половина – лишь частично. Более того, 35% отметили ухудшение иммунитета – они стали чаще болеть.

Но почему многие продолжают верить в эти инструменты? Каждый четвертый делает это по привычке из детства, а пятая часть уверена, что известность этих методов говорит об их эффективности. Еще 15% не хотят пользоваться лекарствами слишком часто. 13% уверены, что в борьбе с болезнью все средства хороши (в том числе и народные). А каждый десятый доверяет советам других людей.